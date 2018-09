Continua la siccità: il Lago Maggiore quasi 80 centimetri sotto la media

Le spiagge molto più lunghe del solito, i pontili che affondano i pali nella terra secca, le scalette che arrivano nel vuoto e i porti in cui le barche sono appoggiate al fondale. Sono queste le immagini del Lago Maggiore che è alle prese da mesi con una lunga siccità e il cui livello continua a preoccupare.

Il lago è abbondantemente sotto lo zero idrometrico: -21 centimetri, segnavano questa mattina i sensori, fermandosi così a quasi 80 centimetri al di sotto del livello medio del periodo. Una situazione che si trascina dai primi di settembre, da quando cioè abbondanti precipitazioni avevano fatto innalzare il livello di una decina di centimetri in poche ore. Ma da quei giorni tutto è fermo: l’acqua che entra nel bacino è solo il 20-30% di quella media e così sono stati chiusi i rubinetti di quella che si immette nel Ticino, scesa dai quasi 300 metri cubi al secondo normalmente erogati a solo poco più di 100. Problemi che hanno già avuto ripercussioni anche sul sistema di navigazione dello specchio d’acqua, con alcune fermate soppresse e limiti di peso agli imbarchi sui traghetti.

Ma come si possono fronteggiare i problemi di siccità che, di fatto, si presentano in ogni stagione dal 2015? La soluzione sembra essere solo una: incamerare più acqua nel lago, quando c’è. È dal 2014 che si parla di questa vicenda, da quando cioè il ministero dell’ambiente ha annullato la sperimentazione che teneva il livello di regolazione invernale per tutto l’anno. Un cambio non da poco perchè tra i due livelli ballano 50 centimetri, che corrispondono a oltre 100 miliardi di litri d’acqua in più. O in meno, come succede in questi anni.