Contratti “fantasma” al Pirellone, quattro assoluzioni

Luca Ferrazzi è stato assolto in appello da giudici della Quarta Corte d’Appello di Milano. L’ex assessore lombardo all’agricoltura aveva ricevuto una condanna a 2 anni e 4 mesi in primo grado per le accuse, a vario titolo, di truffa e falso e per fatti contestati tra il 2008 e il 2012.

Con lui assolto anche l’ex assessore lombardo Domenico Zambetti “per non aver commesso il fatto”, l’ex capogruppo Pdl Paolo Valentini e l’ex consigliere pidiellino Angelo Giammario.