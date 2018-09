Il coro del liceo Candiani invitato al Cremona Musica International

Il coro del liceo musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio invitato a esibirsi al Cremona Musica International Exhibitions.

Gli studenti saliranno del palco della prestigiosa manifestazione fieristica numero uno al mondo per gli strumenti musicali d’alta gamma .

Il coro, diretto da Andrea Cappellari, con l’accompagnamento al pianoforte di Enrico Barbagli, canterà venerdì 28 settembre alle ore 15.00 all’Acoustic Guitar Village.

A Cremona, patria delle più rinomate famiglie di liutai della Storia, e sede del più grande distretto liutario del mondo, si svolge annualmente il festival che mette in contatto esponenti musicali da tutto il mondo per sviluppare nuovo business e anche per fare e ascoltare musica. Sono in programma più di 181 eventi tra concerti, seminari, masterclass, presentazioni e mostre storiche.

Cremona Musica è una grande fiera, ma anche un luogo di incontro, formazione, specializzazione, spettacolo e performance aperto all’intera comunità di amanti delle sette note.