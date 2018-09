Cos’è AAMS e come riconoscere siti per scommesse legali

Licenza AAMS sinonimo di garanzia

Sono moltissimi gli italiani che ogni giorno tentano la fortuna nelle scommesse online, del resto, il gran numero di casinò e piattaforme di vario tipo permette di giocare direttamente nella comodità di casa, in totale sicurezza e tranquillità, potendo mettere a punto nel coso del tempo la propria strategia vincente per incassare le vincite.

Orientarsi in un panorama così vasto spesso non è facile, e pur essendo i siti più famosi molto sicuri, è bene per il giocatore – tanto quello occasionale quanto l’appassionato – conoscere quali siano i siti più affidabili, e su quale base verificarlo. Una garanzia imprescindibile, da verificare prima di caricare una somma di denaro ed i propri dati personali sulla piattaforma online, è la presenza della licenza AAMS. Per chi non conoscesse il significato di tale sigla, questo articolo potrebbe essere decisamente d’aiuto.

Cosa vuol dire AAMS?

Per chi non sapesse cos’è AAMS o cosa voglia dire questa sigla, bisognerà decifrarne l’acronimo: AAMS infatti, sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, anche se oggi si chiama Agenzia Doganale Monopoli, ed è l’ente che permette, tra le altre cose, la totale trasparenza tra l’utente e le piattaforme dei giochi d’azzardo, e tra lo stato e lee le piattaforme stesse.

Avere il consenso si AAMS, che rilascia periodicamente delle specifiche autorizzazioni ai bookmakers, permette agli stessi di operare in totale legalità nel nostro paese. Le operazioni di controllo di AAMS seguono più direzioni, e sono costanti e molto precise, non superare le stesse equivale alla non legalità e non adeguatezza della piattaforma di gioco.

I controlli sono molto ferrei e riguardano sia il gioco online, che le soluzioni offline, e sono garanzia del rispetto delle regole prefissate tra utente e bookmaker, controllando anche la corretta erogazione dei montepremi di fronte alle vincite. Serve inoltre a promuovere il gioco responsabile, ed evitare tutti quei lato oscuri che una simile passione porta con sé, sopratutto nei contesti di illegalità.

Perché è importante giocare su piattaforme autorizzate da AAMS

Al di là dell’aspetto strettamente legale, giocare su una piattaforma certificata da AAMS, sarà una garanzia tanto per l’utente quanto per il bookmaker. I dati sensibili, le somme di denaro erogate, le vincite, devono essere trattate con il massimo rispetto delle regole stabilite da AAMS, per questo si invita a diffidare di siti non autorizzati, il rischio è quello di perdere il proprio denaro, di poter regalare i propri dati personali ad una piattaforma non controllata dallo stato e che opera nell’illegalità.

Inoltre, giocare su un bookmaker licenziato da AAMS vuol dire assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche nei confronti delle regolamentazioni stabilite dall’ente. Qualora ci fossero infrazioni, è l’utente in primis a rischiare multe, o altro. AAMS quindi garantisce anche le piattaforme di gioco da violazioni e abusi da parte di clienti molesti.

Come riconoscere siti per scommesse legali?

Fatte queste premesse, ed avendo richiamato al gioco legale e responsabile, bisognerà ricordare come riconoscere un sito legale, quindi licenziato da AAMS. La maggior parte dei siti autorizzati, riportano in basso, sul fondo della pagina, il logo di AAMS. Non sarà difficile rintracciarlo: presenta, oltre che un semicerchio con il tricolore italiano, anche le scritte aams (in minuscolo) gioco legale e responsabile.

In ogni caso si consiglia di recarsi sulla pagina ufficiale, dell’Agenzia Dogane e Monopoli, per rintracciare il logo. Inoltre, sui siti di scommesse online, per avere una garanzia ulteriore è bene che sia riportato il numero di concessione della licenza, e una pagina apposita dedicata al gioco responsabile.

Inoltre, su molti siti si possono trovare gli stessi elenchi e al contempo la possibilità di essere informati su tutte le novità del gambling, come per esempio su www.infobookmakers.it.

Come riconoscere siti per scommesse legali senza il logo AAMS?

Può capitare che per svariati motivi, non sia presente il logo di AAMS al’interno della pagina del bookmaker. Non sempre questo è sinonimo di illegalità o di un sito non licenziato. Qualora ci si trovasse in una simile situazione, è bene comunque fare degli accertamenti che non richiedono troppo tempo di ricerca. Basterà infatti recarsi presso il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e qui cercare un apposito elenco in cui vengono riportati i bookmakers e i casinò (sia online che non), licenziati da AAMS.

Qualora dopo queste ricerche non fosse presente il proprio bookmaker sul sito di riferimento, il consiglio è quello di lasciar stare e di non consegnare il proprio denaro a terzi non autorizzati dallo stato. Si tratta di casi molto rari, di solito i controlli sono molto ferrei e le piattaforme non autorizzate vengono bloccate sul nascere, ma ad ogni modo è sempre bene muoversi nella legalità e nel gioco responsabile.