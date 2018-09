“Il Cristo necessario”: il teatro racconta Papa Paolo VI

Mercoledì 12 settembre alle 21 a Villa Cagnola a Gazzada Schianno (in via Cagnola), la compagnia teatrale Exire di Vedano Olona, presenta: “Il Cristo Necessario. Indagine su Paolo VI”, una produzione realizzata in collaborazione con l’Istituto superiore di studi religiosi Beato Paolo VI di Villa Cagnola, su drammaturgia di Sergio Di Benedetto, che torna sulla figura del Papa bresciano dieci anni dopo i Dialoghi su Paolo VI del 2008.

Lo spettacolo indaga la figura umana e cristiana di Giovanni Battista Montini, nell’anno della canonizzazione, attraverso una rappresentazione volta a ricordare, secondo le parole di Papa Francesco, «questo grande papa, questo coraggioso cristiano, questo instancabile apostolo».

Atto unico della durata di un’ora, con Matteo Bonanni, Fabio Sarti, Angelo Zilio, Camilla Pistorello, per la regia di Fabio Sarti. Ingresso libero.

Sarà inoltre possibile assistere allo spettacolo il 13 settembre alle 21 a Varese nella Chiesa di San Grato a Bobbiate e il 14 settembre alle 21.00 nella Chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate (Mi) .