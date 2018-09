Croce Rossa, una festa per salutare i 35 anni di attività

La Croce Rossa Italiana di Gavirate – Comitato Locale del Medioverbano – sarà presente il prossimo weekend 07 -08- 09 settembre al Lungolago di Gavirate con la sua usuale festa estiva, appuntamento quest’anno speciale perché ricorre il 35° anniversario della fondazione.

«Celebrando questa ricorrenza, vogliamo celebrare tutte le persone che ci hanno permesso di arrivare a questo grande traguardo. Persone che per prime ci hanno creduto e hanno fondato la Delegazione di Gavirate, diventata successivamente un Comitato autonomo, persone che per anni ci hanno accompagnato nel cammino», dicono i volontari.

Il Comitato del Medioverbano nel tempo ha cambiato sedi e persone, ma per 35 anni è stato presente sul territorio grazie ai suoi volontari, i quali credono nella Croce Rossa e nei suoi 7 Principi Fondamentali: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità.

Per ricordarli e farli conoscere, il Comitato ha organizzato come evento di apertura della Festa una camminata non competitiva aperta a tutti, la I° camminata “7 km per 7 Principi”. Perché festeggiare i 7

Principi equivale a festeggiare le persone che ogni giorno, con il loro servizio di volontariato, incarnano questi Principi nelle loro azioni a favore dei vulnerabili.

La camminata si svolge Venerdì 07 Settembre, la partenza è fissata alle h. 17.00 presso il Lungolago di Gavirate, il percorso si snoda lungo la pista ciclabile fino ad arrivare a Biandronno al Trampolino e ritorno.

Le iscrizioni si potranno effettuare presso lo stand della Croce Rossa sempre sul Lungolago, a partire dalle ore 15:30. La camminata non competitiva ha lo scopo di condividere e far conoscere i Principi Fondamentali del Movimento di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, lungo il percorso ci saranno degli stand con personale

addetto all’ illustrazione di ogni singolo principio. All’arrivo sarà preparato un punto ristoro.

Venerdì sera la festa continua con la Cena per i Soci del Comitato, prevista alle h. 20:30, a cui seguirà una serata di musica e balli di gruppo con le band: Le Armoniche Distorte, i Wild Turkeys, il Vertice e la Compagnia Teatrale “Divertirsi x Divertire”.

Sabato 8, in mattinata alle h. 9:30 è prevista la lezione aperta e gratuita: “Disostruzione pediatrica e Sonno Sicuro”, successivamente alle h. 15:00 è programmato un momento di dialogo e confronto dal titolo

“Mi racconto, ti racconto, ci conosciamo. Per un’accoglienza solidale”, per porre l’attenzione sul tema attuale delle migrazioni e per raccontare il progetto di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale intrapreso dal Comitato del Medioverbano.

Segue nel tardo pomeriggio, alle 18 una Simulazione di Maxi Emergenza in acqua con il gruppo O.P.S.A. (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua) del Comitato dell’Insubria, il Gruppo dei Soccorsi Speciali della provincia di Varese. La scena simulerà un incidente in acqua con relativo recupero e trasporto dei pericolanti, il personale volontario sarà impiegato sia in acqua sia sulla terraferma, dando la possibilità agli spettatori di comprendere le varie modalità di intervento.

La giornata di sabato si conclude con un momento di festa, con la New Athletic dance in consolle dj Sir Max, che porterà il suo show di musiche Latino Americano.

La domenica 09 sarà all’insegna della solidarietà. Dalle h. 09.30 sarà allestito un mercatino solidale, dove si potranno acquistare mobili e pezzi d’arredo per la casa per i quali è prevista un’offerta libera dell’acquirente.

Alle 11 verrà costituita una Tavola Rotonda dal titolo “Per una comunità che accoglie la fragilità”.

Fragilità in riferimento alle persone affette da Alzheimer, che l’Associazione RUGHE, in sinergia con il Comitato, ha avuto modo di approcciare e conoscere e con la quale collabora fianco a fianco.

Alle 18 ci sarà la Presentazione del nuovo Corso Base per i Volontari, al fine reclutare nuovo personale di ogni età, per poter continuare ad essere sempre vicini alla popolazione e portare avanti per molti anni ancora il progetto di Croce Rossa sul nostro territorio.

La festa si concluderà con la Franco ed Elena Orchestra e la loro musica dal vivo, nel corso della serata ci sarà l’estrazione della Lotteria del Comitato.