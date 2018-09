Dai wagenplatz ai pueblos ocupados, ecco l'”abitare illegale”

Abitare Le Idee (Gallarate) e il Circolo Quarto Stato (Cardano al Campo), presentano il doppio incontro “Abitare illegale”, incontro con lo scrittore, etnografo, antropologo Andrea Staid.

«Abitare non sempre è un verbo e, anche in un mondo come quello occidentale dove le case sono un elemento onnipresente, il concetto è vario e variegato. Per alcuni abitare è uno stare in un posto, per altri costruirselo, per altri arredarselo. In una giornata di fine settembre il concetto di Abitare prende nuove sfumature tra Gallarate e Cardano in un viaggio che Abitare le idee, negozio eccentrico anzicheno, e Circolo Quarto Stato, spazio culturale con cucina sopraffina, vogliono far fare a tutti quelli che amano decostruire il significato delle parole e ricostruirlo partendo dall’incontro e dalla conoscenza del diverso. Il tutto partendo dal libro di Andrea Staid, Etnografo di Genova».

«Tra Europa e Stati Uniti un viaggio nelle più differenti esperienze abitative, dalle case occupate italiane ai wagenplatz in Germania, dai villaggi rom e sinti del nord Italia, ai pueblos ocupados in Spagna. Ma non solo: ecovillaggi e comuni, slum urbani e baraccopoli, autocostruzioni e tendopoli. Una ricerca che decostruirà le certezze sull’abitare del così detto primo mondo».

PROGRAMMA

• 18.30: Aperitivo con l’autore presso Abitare Le Idee (Via S.G.Bosco, Gallarate)

• 21.30 Incontro con l’autore al Circolo Quarto Stato