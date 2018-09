Dal primo ottobre nuovo gestore dell’illuminazione, arrivano 8000 lampioni a led

Dal primo ottobre diventerà operativo il nuovo gestore della rete di illuminazione pubblica di Varese. Secondo i piani previsti, entro la fine dell’anno verranno sostituiti i primi 8000 punti luce con tecnologia a led.

Dal mese di ottobre inizieranno a prendere forma i primi cambiamenti previsti dal nuovo contratto firmato tra il Comune di Varese e la City Green Light che riguarda gli undicimila punti luce che nei prossimi mesi verranno riqualificati per una spesa di circa 40 milioni di euro, per il rinnovo, la manutenzione e la gestione del servizio, oltre alla realizzazione di alcuni nuovi punti luce in aree oggi non coperte dalla rete di illuminazione.

Nelle ultime settimane si sono intensificati gli incontri tra i tecnici del Comune e la società per l’organizzazione del nuovo servizio. In questi giorni si sta anche definendo il piano di comunicazione che avrà come obiettivo il coinvolgimento e la diffusione dei vari aspetti legati al progetto di nuova illuminazione pubblica.

Si tratta di uno dei più grossi interventi per la città per la modernizzazione della rete e per superare finalmente i cronici problemi legati ad impianti ormai vecchissimi su cui negli ultimi 20 anni sono stati fatti pochissimi investimenti, con il risultato di una rete vetusta e con diversi problemi.

Tutte le lampade saranno sostituite con tecnologia di illuminazione a led, ovvero lampade altamente efficienti che consentiranno al termine dell’intervento un risparmio di energia per la città di circa il 70% rispetto ad oggi.