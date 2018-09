Daniela Lagonia, nuova direttrice del Villaggio SOS Morosolo

Che abbia idee chiarissime e una ferma sicurezza – data da una profonda esperienza – lo si percepisce sin dallo sguardo diretto, dal sorriso aperto e dal tono di voce suadente e deciso.

46 anni, laureata in psicologia e con formazione parallela in ambito pedagogico, educativo e giuridico, Daniela Lagonia ha assunto da pochi giorni l’incarico di dirigere la Cooperativa Sociale SOS Villaggio del Fanciullo “Federico Pavesi” che gestisce il Villaggio SOS di Morosolo.

Con un’esperienza ventennale nell’ambito di Tutela Minori e dei servizi che si occupano di bambini, ragazze e ragazzi soli o in condizioni di fragilità e di mamme con bambino, la nuova direttrice ha anche al suo attivo progetti e attività per promuovere e realizzare modelli di autonomia.

Ritiene che quello dell’autonomia sia uno dei terreni sui quali operare?

“Sicuramente sì. Nel nostro Villaggio, con molti adolescenti e ben 17 giovani tra i 16 e i 19 anni i percorsi per l’autonomia hanno una grandissima importanza e urgenza.

L’intento operativo è di fornire strumenti e strategie concreti per orientare, far cogliere le opportunità, promuovere la partecipazione responsabile e l’empowerment sociale, aiutarli cioè ad acquisire competenza sulle loro vite al fine di costruire il proprio futuro. E questo anche promuovendo una nuova socialità e nuove tipologie di legami.”

Il suo arrivo si inserisce a pieno titolo in quello che è chiamato il “Nuovo Corso” della Cooperativa. Come lo sintetizzerebbe in poche parole?

“Con l’obiettivo di mettere al centro la nostra “comunità” per promuovere il cambiamento e ripartire all’insegna della trasparenza. La nostra Cooperativa Sociale è un autorevole ente del terzo settore che, con 41 dipendenti, 9 case accoglienza e 50 ospiti dai 0 ai 20 anni, si classifica tra le medie imprese del Varesotto.

Lavoreremo quindi per essere sempre più vicini alla domanda e alle istanze della società civile per intervenire direttamente sui problemi della persona e della comunità, per affermarci quali partner autorevoli nei luoghi della programmazione e della progettazione sociale.”

Quindi possiamo dire che le nuove parole d’ordine sono soprattutto “trasparenza” e “apertura al territorio”.

“Sì, e nel senso più ampio. Con il loro operato le imprese del Terzo Settore, anche in virtù della recente riforma, sono chiamate a contribuire allo sviluppo di una cultura e di una coscienza civile solidaristica che concorra in modo costruttivo all’individuazione e soddisfazione dei bisogni di individui e famiglie che si trovano in situazione di disagio o fragilità sociale. In questo contesto la nostra Cooperativa intende promuovere interazione e prossimità tra le persone – dentro e fuori il Villaggio – e con il territorio, generando un processo di inclusione, coesione e innovazione e con la realizzazione di progetti altamente professionali.”