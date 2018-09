Digitale e commercio al dettaglio, in un seminario tutte le strategie per le imprese

I dati parlano chiaro: se il commercio italiano ha iniziato ad adottare le tecnologie informatiche successivamente ad altri settori, ora sta recuperando velocemente strada. Secondo l’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano il valore degli acquisti online in Italia toccherà quest’anno i 27 miliardi di euro, registrando un incremento di oltre 3,6 miliardi rispetto al 2017 (+15%). Inoltre, lo studio evidenzia come lo smartphone sia sempre di più lo strumento per l’acquisto, attestandosi oggi al 31% dell’intero mercato e-commerce.

Da qui la necessità di rafforzare ulteriormente la competitività delle imprese del terzo settore in questo ambito. Ecco perché avrà come tema “L’innovazione digitale e il commercio al dettaglio: nuovi modi per fare business” il primo dei seminari del nuovo ciclo, avviato sempre dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio in collaborazione con i Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria.

L’appuntamento è per mercoledì 26 settembre alle 9.30 nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti. L’obiettivo di questo appuntamento a partecipazione gratuita è di coinvolgere proprio le aziende del commercio, in particolare i punti vendita, circa le potenzialità degli strumenti di digitalizzazione. Non solo, al centro della relazione del relatore Demetrio Macheda ci sarà anche l’analisi delle piattaforme e-commerce e dagli apparati capaci di generare nuovo valore per le imprese e i loro clienti, come i totem interattivi e l’interactive touch screen.

Il programma dei seminari proseguirà con la tematica del Web-marketing e e-commerce che verrà affrontato in due parti, nelle giornate di lunedì 1 e 15 ottobre, sempre presso il Centro Congresso di Ville Ponti, con l’obiettivo di promuovere le vendite attraverso i social media e il digitale e capire come posizionare correttamente e-commerce nella propria attività.

Si continuerà nel mese di novembre con un approfondimento su Impresa 4.0 per il settore agricolo (19 novembre) e con un focus, previsto in questo caso a MalpensaFiere, sull’utilizzo del Marketing digitale per l’export e l’internazionalizzazione (21 e 28 novembre).

Al termine della mattinata di ciascun seminario è prevista la possibilità di un incontro personalizzato con un esperto in tecnologie digitali, che potrà fornire un primo orientamento sulle tecnologie 4.0 e rispondere a quesiti tecnico-organizzativi in merito all’implementazione delle soluzioni digitali in azienda. L’esperto sarà disponibile dalle 14.30 alle 17.30 e riserverà alle imprese che si saranno prenotate online un colloquio di 45 minuti.

Come detto, i seminari e gli incontri personalizzati sono a partecipazione gratuita. Occorre però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Punto Impresa Digitale”.