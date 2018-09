Il diploma di laurea premia la passione per le lingue degli studenti della SSML di Varese

Si è tenuta sabato 8 settembre, nella cornice della sala napoleonica delle Ville Ponti di Varese, la cerimonia di consegna dei diplomi di Laurea della SSML di Varese (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici), che ha visto protagonisti i laureati tra il 2015 e il 2018, affiancati dal Presidente, Graziano Gornati, dal Vice presidente, Robert Clarke, dal Direttore Didattico, Ernst Kretschmer, dalla Coordinatrice Didattica, Peggy Berthier e da tutto lo staff dell’Istituto.

Sono ormai passati tre anni dall’ultima cerimonia, durante i quali l’Istituto è cresciuto e si è distinto per eccellenza nella formazione e nel collocamento dei propri laureati sul territorio.

Il mediatore linguistico può vantare delle competenze che spaziano dall’esperienza acquisita nell’utilizzo di una lingua straniera fino ad arrivare alla conoscenza degli usi e costumi di un determinato Paese. Il fiore all’occhiello di questa scuola è, infatti, la parte pratica, con l’aspetto di formazione e orientamento che porta sempre più spesso i giovani neolaureati a inserirsi con successo nel mondo del lavoro, permettendo loro di collocarsi addirittura in aziende con le quali l’Istituto ha stipulato convenzioni.

La SSML di Varese collabora da anni con aziende, enti e operatori culturali del territorio per creare una Varese più cosmopolita e aperta, di rilevanza fondamentale in questo periodo.

Nato nel 1989 come Istituto Linguistico Superiore per Interpreti e Traduttori, dal 2003 è stato riconosciuto dal MIUR come Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, prima università di lingue di Varese, abilitata al rilascio di titoli equipollenti ai Diplomi di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica (classe L-12).

La SSML di Varese assolve la sua funzione formativa grazie a uno staff poliglotta, proveniente da diversi paesi europei e a un corpo docente composto da insegnanti rigorosamente madrelingua, che non solo insegnano, ma trasmettono anche le loro esperienze lavorative, in quanto professionisti dei vari settori.

Ecco i nomi di tutti i laureati:

Iannello Samantha

Gorla Claudia

Rondolini Simona

Pisani Luca

Ryabova Aleksandra

Basso Hilary

Leonardi Jessica

Novì Fulvio

Zani Federica

Licata Samira

Saporiti Sara

Antoni Elisa

Mercuri Mara

Piva Veronica

Aschedamini Silvia Gaia

Barbieri Alessandra

Minici Alessandra

Mona Giacomo

Boga Chiara

Ferlin Selene

Musotto Roberta

Zoto Lory

Caccamo Erika

Papa Veronica

Maifredi Nadia

Di Lena Angelica

Bortolon Sara

Eumei Giulia

Sapori Maria Chiara

Martegani Sara

Tasinazzo Irene

Campiglio Martina

Cesca Stefania

Ferioli Giulia

Grazio Nina

Villa Daniela

Provasi Francesco

Sanavia Martina

Adragna Chiara

Aimini Sara

Colombo Jessica

Moro Martina

Bandera Giorgio Luigi Maria

Carnevale Vanessa

Dall’Aglio Roberto Junior

Miola Maura

Montemurro Martina

Carretta Chiara

Cataldo Gabriele

Bogni Alice

Arduino Lara

Zavischi Federica

Franzosi Federica

Grande Matteo

Mazzucchelli Federica

Nanni Federica

Laterza Jessica

Caccianiga Silvia

Bresciani Miriam

Vanzini Chiara

Puppi Alessandra

Andreacchi Valentina

Scolari Beatrice

Pellegrino Davide

Corti Elisabetta

Bicceri Veronica

Rota Claudio Alessandro

Brega Claudia

Rudi Lorella

Carcano Sara

Ossola Eleonora

Venuto Manuela

Zanzi Lucrezia

Cantoreggi Fabrizia

Agostino Sara

Reseli Francesca

Illarietti Alice

Michela Claudia

Arioli Sara

Mattiuzzo Gianluca

D’Andrea Sara

Ravazzani Laura

Caccianiga Marco

Bonomi Debora

Fragale Silvia

Polato Sonia

Ratti Clarissa

D’Imperio Julian

Rivieccio Tania

Ipri Ylenia

Boffi Roberta

Caleffi Elisa

Bettoni Federica

Mogavero Dalila