In diretta su You Tube le audizioni del Molina

Si son tenute anche in diretta streaming su you tube le audizioni dei candidati per il CDA della Fondazione Molina, più precisamente per i cinque componenti nominati dal comune di Varese.

L’appuntamento era alle 17 circa di martedì 25 settembre per quasi tutti i 27 candidati ammessi alle audizioni, tutti “interrogati” dal sindaco, Davide Galimberti.

Tra gli aspiranti componenti del CDA della Fondazione che si sono presentati, c’erano la presidente del movimento Consumatori Barbara Cirivello, la presidente di Unitre Giuseppina de Maria, il primario di ostetricia e ginecologia all’ospedale del ponte Roberto Puricelli, il primario di medicina all’ospedale di Busto Guido Bonoldi, l’ex presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro Fernando Fasolo, il dirigente della Asst Valle Olona Carlo Maria Castelletti.

Molti dei candidati hanno ricordato i loro anni di volontariato all’Istituto, mentre per alcuni di loro il Molina è stato un importante luogo di lavoro, e c’è chi, per sostenere l’audizione, ha persino fatto un collegamento Skype dalla Cina.

La scelta non è ancora finita però: c’è un’altra sessione giovedì 27 alle 17.30. Alla fine della tornata di audizioni, verranno resi noti i prescelti. I membri nominati dal comune, come già anticipato, sono 5, uno dei quali su indicazione del Prevosto.

