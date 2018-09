Una domenica in fattoria, per scoprire campagna e produzioni agricole

Domenica 30 settembre arriva in provincia di Varese “Fattorie aperte”, l’open day delle fattorie didattiche lombarde organizzato da Terranostra Lombardia.

Ssono quattro le imprese agricole e agrituristiche che sul territorio della provincia prealpina accoglieranno bambini e famiglie per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali. Terranostra Lombardia è l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti ed è presieduta, a livello regionale, dal varesino Massimo Grignani.

«Tra le tante proposte in programma in tutta la regione – spiega Grignani – non mancheranno anche le tradizionali attività legate all’agricoltura come la sgranatura delle pannocchie, la pigiatura dell’uva o la riscoperta degli antichi mestieri. In più, laboratori artistici per i più piccoli e tante proposte di itinerari alla scoperta della ruralità. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando direttamente l’azienda».

L’agriturismo “Ai Boschi” di Origgio (via per Cantalupo 56, tel. 02.96730110, info@aiboschi.it) propone a partire dalle 9.15 ‘Laboratori sul tema della tradizione contadina’ con un viaggio attraverso le magie del granaio, la scoperta di travasi, sgranatura, macina, setaccio e attività sensoriali. Poi i laboratori sul tema ‘animali in fattoria’, sempre al mattino, e alle 14.30 la visita guidata al Parco dei Mughetti che si apre alle spalle dell’impresa agricola.

Ecosostenibilità al centro delle proposte della Fattoria Canale di Azzate (via XXV aprile 11, tel. 339.6055825, liliana.canale@tin.it) con l’iniziativa “Il prato: un mondo da esplorare” che prevede la visita didattica a un prato polifita, alla scoperta dei suoi segreti con l’utilizzo dei 5 sensi e, a seguire, un laboratorio con la cera d’api.

All’Agricola Valticino di Lonate Pozzolo (Via Lungarno 65, tel. 375.6347511, info@agriturismovalticino.it), laboratori sul tema “dal campo alla tavola”, “tradizione contadina” e “fantasie d’autunno”: per quest’ultimo, verrà proposto ai bambini di creare simpatici disegni raccogliendo materiali e oggetti del bosco (foglie, rametti, ecc.) che verranno incollati su fogli di carta.

Iniziative anche all’agriturismo La Rondine di Lonate Ceppino (via dei Noccioli 11, tel. 0331.840312, agrilarondine@libero.it), che valorizzeranno l’attività di fattoria didattica.

L’elenco completo con tutte le fattorie aderenti e le attività proposte è consultabile sul sito www.lombardia.coldiretti.it e sulla pagina Facebook di Terranostra Lombardia.