Donazione all\'ospedale, Brazzoli: \"Grazie a caratteri cubitali\"

Con una buona dose di entusiasmo il direttore generale dell’Asst Valle Olona Giuseppe Brazzoli ha ringraziato l’Avulss per la donazione di due strumentazioni che serviranno a velocizzare la diagnosi in pronto soccorso e in diversi reparti dell’ospedale cittadino.

I dispositivi sono già operativi ma ieri mattina c’è stata una piccola cerimonia ufficiale in Sala Morandi alla presenza dei vertici dell’ospedale e delle autorità cittadine. “Un grazie a caratteri cubitali per queste nuove dotazioni che rinnovano la tradizionale attenzione del territorio per il proprio ospedale. Oggi è una bella giornata, speriamo che ce ne siano altre”.

Così Brazzoli ha salutato l’arrivo dell’elettrocardiografo e dell’ecografo multidisciplinare donati con un lascito testamentale fatto da due farmacisti all’associazione Avulss. A spiegare il valore di questa donazione i primari Paola Novati e Daniele Nassicos: “Si tratta di strumenti davvero preziosi sia per l’attività del pronto soccorso dove la diagnosi potrà essere molto più rapida e tempestiva ma anche per l’attività ambulatoriale”.

La vicepresidente Avulss Amalia Casapulla ha commentato: “Siamo consapevoli che sia una goccia rispetto alle necessità dell’ospedale ma è solo con tante gocce che si forma il mare”.