Due furti in casa in un giorno ma era la figlia, denunciata per violazione di domicilio

Entra di nascosto in casa del padre con il fidanzato, due volte nello stesso giorno, mette la casa a soqquadro, rompe una finestra e porta via viveri e bevande: denunciata per violazione di domicilio.

È accaduto nei giorni scorsi a Luino, dove i Carabinieri della Compagnia sono intervenuti per ben due volte nello stesso giorno presso l’abitazione di un 56enne del luogo. L’uomo, nelle prime ore del pomeriggio, era rientrato a casa, trovando la sua abitazione completamente a soqquadro. Sulla porta i militari avevano rilevato chiari segni d’effrazione.

Pensando forse che i ladri avessero trovato quello che cercavano, la vittima, dopo il sopralluogo dei militari, è uscito nuovamente di casa. In tarda serata, al rientro, l’incredibile sorpresa: all’interno della cucina, dove si erano intrufolati sfondando il vetro della porta finestra, non erano tornati i ladri, ma la figlia 35enne ed il fidanzato.

La giovane donna ha ammesso di essere entrata anche nel pomeriggio, ma di aver preso solo viveri e bevande. Ai Carabinieri il padre ha riferito di aveva interrotto i rapporti con la figlia da diverso tempo, in totale disaccordo con il suo stile di vita.

Poiché il furto commesso dal figlio ai danni del genitore non è punibile nel nostro ordinamento, la ragazza ed il fidanzato sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Varese per violazione di domicilio in concorso.