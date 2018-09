Euro 3, per ora nessuna deroga per gli automobilisti occasionali

Nessuna deroga, almeno nell’immediato, per chi ha un auto diesel Euro 3 ma percorre meno di cinquemila chilometri l’anno. La proposta della Lega, contenuta in una mozione discussa oggi in Consiglio regionale, si è infranta contro il muro eretto dall’assessore all’ambiente Raffaele Cattaneo.

In compenso passano le richieste del Pd di stanziare risorse per introdurre incentivi per cambiare i mezzi più inquinanti. La mozione è stata pesantemente modificata dopo un lungo braccio di ferro in Aula, e della deroga per gli automobilisti occasionali se ne parlerà più avanti, dopo aver studiato le modalità tecniche e aver valutato la fattibilità. La maggioranza ha bocciato anche la proposta del Pd di esentare dai blocchi gli over 70.

«Non ci saranno deroghe al blocco degli Euro 3 diesel per gli automobilisti occasionali – spiega il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti – e questa è una sconfitta della Lega che ha dovuto limare la mozione sotto dettatura dell’assessore Cattaneo. Paradossalmente, lo stesso Cattaneo ha dovuto accettare le nostre modifiche, che chiedono di mettere a bilancio risorse per la sostituzione dei veicoli inquinanti e il sostegno ai Comuni che stanno sostenendo il ricambio delle flotte del trasporto pubblico. Il tema di chi usa pochissimo l’auto, come gli anziani, rimane, ma una politica seria, e non improvvisata come quella del centrodestra, deve saper intervenire soprattutto sugli incentivi e sui comportamenti virtuosi. Una politica seria non si fa con una mozione spot».