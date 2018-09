False assicurazioni d’auto: la Polizia locale ne individua tre in dieci giorni

Guidare senza assicurazione. È un fenomeno più diffuso di quanto si pensi. Non sempre però se ne è consapevoli. È quello che hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Vergiate che, da inizio anno, hanno fermato ben 80 vetture sprovviste di copertura. In tre casi, però, i conducenti non ne erano a conoscenza.

Negli ultimi dieci giorni, la Polizia locale si è imbattuta in truffe on line: i cittadini fermati, infatti, erano convinti di aver sottoscritto regolarmente la polizza attraverso un gestore trovato in internet. Peccato che fosse una truffa e il loro documento, carta straccia.

Da qualche anno, in rete si sta assistendo a una proliferazione di broker assicurativi che promettono polizze temporanee per poche decine di euro, ma che purtroppo si rivelano specchietti per le allodole, in quanto le polizze emesse sono fasulle.

È però facile evitare di cadere in questo genere di truffe, grazie ad accorgimenti da adottare al fine di non rimanere vittime di tali raggiri.

Innanzitutto è reperibile sul sito dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni la black list dei siti fuorilegge che compiono tale genere di truffe (www.ivass.it/consumatori/proteggi/index.html).

In seconda battuta occorre diffidare da chi promette polizze in pochi minuti, contattando la clientela via “WhatsApp” e soprattutto esige il pagamento del premio attraverso una carta di credito ricaricabile intestata a una persona fisica.

In caso di dubbio, comunque, è sempre meglio rivolgersi alle forze dell’ordine e alla polizia locale. In particolare, quella di Vergiate, anche con un messaggio via Messanger, direttamente sulla loro pagina Facebook.