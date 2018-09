Fatta l’Italia dei Mondiali: ecco equipaggi e speranze dei varesotti

Fatta nei giorni scorsi l’Italia del remo che parteciperà ai Mondiali, ora sono fatti anche gli equipaggi con i quali gli azzurri scenderanno in acqua tra il 9 e il 16 settembre a Plovdiv (o Filippopoli), la seconda città più importante della Bulgaria.

Sette, come già anticipato, gli atleti del Varesotto chiamati dal direttore tecnico della nazionale, Franco Cattaneo: di questi cinque gareggeranno nelle specialità olimpiche, le barche cioè che saranno protagoniste ai prossimi Giochi di Tokyo 2020 e quindi le più importanti.

SARA BERTOLASI

Quelli di Plovdiv saranno innanzitutto – per quanto ci riguarda – i Mondiali del rientro di Sara Bertolasi che a 30 anni, e dopo due stagioni di inattività, si è ripresa il posto sul due senza senior insieme ad Alessandra Patelli, con la quale gareggiò alle Olimpiadi di Rio. La barca azzurra è reduce dallo splendido bronzo europeo e proverà a puntare a un – non semplice – ingresso in finale. Sara è al quinto mondiale assoluto ma manca dal 2015 dalla rassegna iridata che per lei e Patelli rappresenta un passaggio obbligato in vista di Tokyo.

ILARIA BROGGINI – VERONICA CALABRESE

Il ritorno di Bertolasi ha avuto effetto sull’impiego delle due giovani gaviratesi, Ilaria Broggini e Veronica Calabrese, che dopo aver remato sul due senza sono ora state spostate su un’altra barca olimpica, il quattro senza senior, insieme ad Aisha Rocek e Giorgia Pelacchi. Equipaggio giovanissimo e tutto lombardo. A 23 anni le due varesotte sono le veterane del quartetto, ed entrambe sono alla seconda apparizione ai Mondiali senior. Poche le aspettative a livello di risultati assoluti, molte quelle in fatto di esperienza.

FEDERICA CESARINI

A 22 anni – quindi ancora in età giovanile – Federica Cesarini ha già al collo un oro mondiale, seppur non olimpico, conquistato dodici mesi fa nel quattro leggero. Ora per lei – e per la compagna di remo Valentina Rodini – un ulteriore salto verso l’alto con il doppio leggero azzurro, barca olimpica. Olanda, Romania e Nuova Zelanda le principali avversarie, Italia sulla carta che può ambire alla finale.

CHIARA ONDOLI

Il 2018 è l’anno dei grandi ritorni: oltre a Bertolasi infatti si è rivista in azzurro anche Chiara Ondoli, già stellina della De Bastiani Angera (un oro e un bronzo iridati da junior) che esordì ai Mondiali a 19 anni. Oggi Chiara è inserita nello squadrone Aniene, si è fatta una bella esperienza internazionale studiando e gareggiando negli USA e Cattaneo l’ha scelta per il quattro di coppia senior, barca acerba ma con tante potenzialità future. Insieme all’angerese ci sono le altre atlete dell’Aniene, Ludovica Serafini e Carmela Pappalardo, oltre alla padovana Stefania Gobbi. Tra le avversarie ci sarà con la Bielorussia anche Ekaterina Karsten, anni 46, due ori e cinque medaglie olimpiche: la prima a Barcellona ’92 con la CSI (gli stati provenienti dall’ex Unione Sovietica). Tre anni prima che nascessero le azzurre, che sono tutte del ’95.

ANDREA MICHELETTI

Niente barca olimpica per l’unico uomo della spedizione varesotta: Andrea Micheletti dovrà sudarsi la convocazione olimpica ma intanto può puntare molto in alto a Plovdiv con il quattro di coppia pesi leggeri. Azzurri tra i grandi favoriti con Repubblica Ceca e Germania: quest’anno Micheletti e soci (Matteo Mulas, Paolo Di Girolamo e Catello Amarante) hanno vinto una tappa di Coppa del Mondo e gli Europei. Il tris è alla portata. Il 27enne di Ispra vuole sfatare il tabu iridato a livello assoluto: quattro partecipazioni, quattro finali, tre quarti (e un quinto) posti.

GIULIA MIGNEMI

Varesina d’adozione, vive da anni a Galliate Lombardo e partecipa alle attività del college remiero dell’Uninsubria, la 19enne siciliana è all’esordio nei Mondiali assoluti ma quest’anno vanta un oro tra gli under 23 e un argento agli universitari. In Bulgaria la portacolori dell’Aetna sarà imbarcata sul quattro di coppia pesi leggeri con Paola Piazzolla, Allegra Francalacci, Arianna Noseda. La concorrenza è molta (Cina, Danimarca e Germania) ma le azzurrine hanno grinta e talento.