Fatturazione elettronica: aspetti organizzativi e fiscali

“La Fatturazione Elettronica obbligatoria: aspetti organizzativi e fiscali”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma giovedì 27 settembre al Centro Congressi Ville Ponti e organizzato da “CAF CGN SpA – Il CAF dei Professionisti”.

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato generalizzato l’obbligo della Fatturazione Elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano. Trattasi di un cambiamento epocale, culturale e sociale che andrà a modificare la realtà quotidiana all’interno delle strutture aziendali e che produrrà una necessaria riorganizzazione dello studio professionale, orientato sempre più verso i servizi digitali. Il convegno si pone quindi l’obiettivo di analizzare le modalità operative, le criticità e l’iter per affrontare le innovazioni attese.

L’incontro avrà durata 4 ore ed è ad ingresso gratuito. Per informaizoni Massimo Cocchi – Uff. 0434 506.511 – Cell. 335 5247957 – E-mail: massimo.cocchi@cgn.it. Il convegno è esclusivo per i consulenti del lavoro e per gli associati cgn.