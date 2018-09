Festa per la nuova baita degli Alpini e del Gruppo Musicale Boschese

Due giorni di festa a Montegrino Valtravaglia. Sabato e domenica infatti, verrà inaugurata la baita del gruppo Alpini Bosco- Montegrino e del Gruppo Musicale Boschese.

Le due realtà si sono unite e dal prossimo fine settimana avranno una nuova sede: «Il gruppo Alpini Bosco – Montegrino veniva ricostituito nella serata del 16 febbraio 2006, da allora non ha smesso di incrementare il numero di iscritti e di lavorare sul territorio, partecipando a raccolte fondi per i bisognosi e terremotati, nonché in silenzio aiutando anche qualche anziano del paese – spiegano -. Durante questi 12 anni, alcuni amici sono andati avanti ma il loro ricordo ci ha permesso di continuare pensando al futuro del Gruppo e così dopo tanti sforzi, insieme al Gruppo Musicale Boschese, che è diventato parte integrante della Sezione di Luino in qualità di fanfara sezionale, nelle giornate del 22 e 23 Settembre 2018 riusciremo ad inaugurare la Nostra baita!».

La struttura è stata costruita a Bosco Valtravaglia in località campo sportivo, frazione di Montegrino dai componenti delle due associazioni che hanno unito le forze.

Sabato e domenica saranno quindi giorni importanti in cui verrà anche presentato il lavoro di ricerca della documentazione sui Caduti della Grande Guerra, svolto dal gruppo alpini con l’Associazione Culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il Piccio”. Inoltre, sarà possibile vedere una bella mostra che ripercorrerà tali avvenimenti attraverso l’esposizione delle riviste “La Domenica del Corriere” originali dell’epoca, ripercorrendo le fasi del Primo conflitto Mondiale.

Il programma delle giornate, sabato 22 settembre:

ore 15,00 presso la Baita, apertura di una mostra inerente il centenario dalla fine della prima Guerra Mondiale attraverso l’esposizione di numerosi volumi della “Domenica del Corriere” di quel tempo, nonché l’affissione di tutta la documentazione trovata sui Caduti del Nostro Comune nel conflitto;

Ore 21,00 presso il Teatro di Montegrino, spettacolo “Ragazzi di Bosco e Montegrino alla Grande Guerra”, che chiuderà il ciclo iniziato nel 2015 per la memoria dei Caduti del Nostro Comune, grazie all’idea di Vittorio Larocca e alla preziosa collaborazione dell’Associazione Culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il Piccio”.

Domenica 23 settembre:

ore 9,00 ammassamento degli alpini in Largo Ca’ d’Maté a Bosco Valtravaglia;

ore 9,30 inizio della sfilata e del cerimoniale alpino con alzabandiera, onori ai caduti con la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, Gruppo musicale Boschese;

ore 10,30 santa messa presso il Campo sportivo di Bosco, benedizione del gagliardetto (in caso di maltempo nella chiesa Parrocchiale di Bosco Valtravaglia) e a seguire inaugurazione della Baita con il taglio del nastro;

ore 12,30 rancio alpino (pranzo conviviale aperto a tutta la popolazione) per festeggiare la fine dei lavori di costruzione;

ore 15,30 concerto del Gruppo Corale A.N.A. – Arnica di Laveno Mombello.