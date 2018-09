Festival del Cinema: per Suspiria solo premi collaterali

Festival di Venezia amaro per il cinema italiano. Nessuno dei lavori i concorso ha ottenuto premi dalla giurista internazionale

Per il film Suspiria di Luca Guadagnino, girato al Grand Hotel del Campo dei Fiori di Varese, dunque, solo premi minori: il Soundtrack Stars Award per il miglior brano originale (Suspirium di Thom Yorke) e il premio destinato ai mestieri fondamentali per la realizzazione di un film è andato a Franco Ragusa per i migliori effetti speciali .

La Giuria di Venezia 75 presieduta da Guillermo del Toro ha assegnato :

Leone d’Oro per il Miglior Film: Roma, di Alfonso Cuarón

Leone d’Argento Gran Premio della Giuria: La Favorita di Yorgos Lanthimos

Leone d’Argento per la Migliore Regia: Jacques Audiard per The Sisters Brothers

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile: Willem Dafoe per At Eternity’s Gate

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Olivia Coleman, per The Favourite

Miglior Sceneggiatura: La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Baykali Ganambarr per The Nightingale

Premio Speciale della Giuria: The Nightingale di Jennifer Kent