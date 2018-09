Finge il furto del permesso di soggiorno, uomo denunciato

Ha denunciato il furto del permesso di soggiorno ma, in realtà, gli era stato ritirato dalla Questura.

Un cittadino cinese nei giorni scorsi si è presentato negli uffici del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio e ha denunciato il furto del suo permesso di soggiorno; secondo la versione del ragazzo ignoti, sul treno diretto a Busto da Milano, gli avevano rubato il portafoglio contenente denaro e il documento di soggiorno.

La vaghezza e le contraddizioni del racconto hanno tuttavia convinto l’agente dell’Ufficio Denunce a svolgere qualche accertamento; è così emerso che quel permesso di soggiorno era stato revocato e ritirato lo scorso mese di marzo, in seguito alla condanna del cinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che era quindi materialmente impossibile che fosse stato rubato.

L’uomo è stato denunciato per simulazione di reato e verrà espulso non appena finirà di essere sottoposto all’obbligo di firma, conseguente alla condanna per droga, al quale sta ottemperando presso un Commissariato milanese.