Finisce con 255.000 persone l’estate del Latinfiexpo

Con un un’affluenza di 255.000 presenze si è conclusa sabato 1° settembre la quarta edizione di Latinfiexpo, il festival Latinoamericano organizzato dalla FAM Eventi in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio.

Danza, gastronomia, artigianato, cultura, folklore, tradizione, energia, pura passione e divertimento: queste le caratteristiche della manifestazione diventata l’appuntamento più importante dell’estate lombarda.

Gli organizzatori Alessandra Azzolari e Felice Di Meo dichiarano: «Anche per questa edizione, il trend positivo della manifestazione viene confermato dall’affluenza ancora in crescita. Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Grazie agli espositori e agli eventi culturali realizzati con la collaborazione dei Consolati Latinoamericani, Latinfiexpo ha nuovamente dato corpo ad un contenitore sempre più vivace ed innovativo. I numeri in aumento sono il segnale evidente del successo raccolto durante questi mesi».

E visto il grande interesse dimostrato dal pubblico per la manifestazione, e per dare continuità all’evento anche durante i mesi autunnali e invernali, l’organizzazione invita il pubblico alla grande festa di chiusura che si terrà al locale Sueño di Gallarate (via Tognasca, 4) martedì 4 settembre dalle ore 21.00 e alla successiva inaugurazione di venerdi 7 settembre.

«Un ringraziamento particolare va al Comune di Busto Arsizio che ha patrocinato l’iniziativa -concludono gli organizzatori- a PromoVarese, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese, a CCIAA di Varese, al Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio, agli abitanti del quartiere S. Anna che, nonostante qualche disagio procurato dall’importante affluenza di pubblico, ha accettato pazientemente l’iniziativa e a tutto lo staff per la collaborazione e il supporto offerto. Ed ovviamente un grazie speciale al pubblico e a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della quarta edizione di Latinfiexpo».