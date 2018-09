Da Flavio Oreglio ai giovani comici: un sabato da ridere al Teatro Sociale

Il 26 ottobre inizia la stagione del Teatro Sociale e sarà una giornata tutta da ridere. Sul palco di piazza Blepiscito salirà infatti Flavio Oreglio con un suo spettacolo ma prima, per tutto il giorno, ci sarà un contest dedicato ai giovani comici.

Si chiama “Discorso sul metodo dell’attore comico” lo spettacolo che l’attore reso famoso dai suoi sketch a Zelig porterà in scena grazie alla collaborazione del Sociale con l’associazione Amici del Caffè Teatro. «Non mi piace parlare di comicità ma mi piace parlare del ridere -dice Flavio Oreglio-. Perchè la comicità è una parte del ridere, c’è anche l’umorismo, la statira, il buffo. Tanti aspetti che emergeranno in uno spettacolo molto particolare dove uso proiezioni e cose strane». Una rappresentazione che nasce «da una ricerca che faccio da quando ho iniziato questo lavoro 34 anni fa e di fatto si tratta di uno spettacolo eterno: ci sono momenti di attualità, ma il suo messaggio vale oggi come varrà per un attore che deciderà di rimetterlo in scena tra 30 anni».

E quell’attore potrebbe rivelarsi proprio quel giorno. Dal mattino, infatti, l’accademia del comico di Milano realizzerà un contest dedicato a tutti i giovani attori comici. «Questo Comedian Adward nasce per cercare di mettere in luce i giovani artisti del territorio -spiegano Alessio Taglié e Diego Cajelli-. Vogliamo che i ragazzi si presentino e portino un loro monologo. Lo reciteranno sul palco davanti alla sala che sarà aperta a tutti e, alla fine, con i migliori creeremo un piccolo spettacolo da mettere in scena la sera, prima dello spettacolo di Flavio». Chi volesse candidarsi può farlo mandando una mail a info@teatrosociale.it .