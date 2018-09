“Fondazione Piatti Bike Tour”, la Tre Valli Varesine per gli amanti della bici

Martedì 9 ottobre a Varese non vedremo correre solo i grandi campioni ma anche gli amanti della bicicletta che vorranno cimentarsi in una pedalata non competitiva con un alto valore sociale.

Si correrà, infatti, anche il “Fondazione Piatti Bike Tour” – Anticipando la Tre Valli Varesine. Partendo da La Nuova Brunella i partecipanti potranno misurarsi su un percorso di 65 chilometri che toccherà tre centri della Fondazione a Sesto Calende, Besozzo e Bobbiate per poi immettersi nel circuito cittadino della Tre Valli Varesine chiuso al traffico.

Un’esperienza unica nel suo genere che unisce al piacere di pedalare, le emozioni di far parte della “Comunità che cura”. Nella fattispecie i ciclisti partecipanti saranno “ambasciatori dell’inclusione sociale” a sostegno dei progetti di Fondazione Piatti che si prende cura di 500 persone con disabilità intellettive e o relazionali e delle loro famiglie.

Infine, la Società Ciclistica Alfredo Binda quest’anno sarà protagonista anche di un altro grande evento internazionale: la 3° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine – Uci Gran Fondo World Series, in programma a Varese sabato 6 (Cronometro Individuale) e domenica 7 ottobre (Gran Fondo e Medio Fondo). Un appuntamento da non perdere per gli amanti di ciclismo che vorranno cimentarsi sul percorso del mondiale e qualificarsi per il prossimo UCI Gran Fondo World Championships che si terrà nel 2019 in Polonia.