Fra tradizione e novità torna la Festa di San Maurizio

Prende il via oggi a Vedano Olona la festa patronale di San Maurizio che proseguirà con diversi appuntamenti fino al 23 settembre).

La festa quest’anno si presenta con un ricco calendario di eventi e una grande novità: il primo Palio dei Rioni, che vedrà competere i diversi rioni del paese alla conquista del Palio (un’originale scultura dell’artista vedanese Michele Battistella) con una caccia al tesoro e la gara per gli addobbi colorati. Tanta attesa e curiosità quindi per un evento che ha iniziato a muovere i primi passi lo scorso anno, con la nascita del Comitato per il Palio.

Saranno presenti altri momenti fissi della manifestazione: la serata di benvenuto riservata ai nuovi residenti mercoledì 19 settembre in Sala Consiliare di Villa Aliverti alle 20.30; il concerto della 38° edizione di ” Antichi Organi” che si tiene in Chiesa di San Maurizio venerdì 21 settembre alle 21 (preceduto dalla cerimonia di apertura del Palio di Vedano, in piazzetta della Pace alle 20.30); sempre musica, ma rock, sabato 22 settembre in Piazzetta della Pace alle ore 21.00.

E ancora l’apertura e l’accensione del vecchio forno di via Mazzini, sabato 22 e domenica 23 settembre, a cura della Pro Loco, con la produzione di “pan giòlt” e “brüsèla” (tipico dolce vedanese); domenica 23 settembre le vie del paese adornate dai “Portoni Fioriti” (una storica tradizione vedanese) e le bancarelle di hobbisti, per una giornata intensa aperta alle 10.30 dalla Messa unificata con l’accensione del “pallone”.

Domenica pomeriggio alle 14.30 la sfilata in abiti d’epoca (artigiani e contadini dei primi del ‘900) dei rioni, alle 15.30 il concerto del gruppo musicale locale “i CantaVedano”, pausa merenda a base di polenta e zola alle 16 offerta dal Centro Sociale Spech, alle 17.30 la premiazione del Palio e, a chiudere la festa, alle 20.30 la processione con la statua del Santo per le vie del paese.

Senza dimenticare tutte le altre iniziative di associazioni e commercianti (con stand gastronomici, laboratori per bambini, e il gustoso aperitivo musicale offerto domenica alle 19.00 dall’Associazione Commercianti in piazza San Maurizio) che allieteranno l’intera manifestazione.

«I festeggiamenti del Patrono sono un momento in cui tutta la comunità partecipa e collabora – dicono gli organizzatori, parrocchia e Amministrazione comunale con il supporto delle associazioni vedanesi – per cui un dovuto ringraziamento va ai tanti volontari delle Associazioni vedanesi e ai commercianti che si adoperano, con la loro preziosa attività, alla buona riuscita di un evento tradizionale che quest’anno ha deciso di rinnovarsi».