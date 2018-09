Furia alcolica, danneggia un bar e due macchine della Polizia

Ubriaco e fortemente agitato, dopo aver seminato il panico in un bar si oppone ai poliziotti intervenuti e danneggia due volanti prima di essere arrestato.

Alle 17,30 di domenica la pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta in un locale di via Quintino Sella dove un uomo, completamente alterato, aveva minacciato i baristi che rifiutavano di servirgli bevande alcooliche, gettato a terra i contenitori che si trovavano sul bancone e, come successivamente appurato, rubato alcuni accendini.

Gli agenti hanno subito cercato di identificare l’esagitato che però ha rifiutato di esibire documenti come anche di dichiarare le proprie generalità ed ha anzi insultato gli uomini in divisa minacciandoli di morte. A quel punto i poliziotti hanno cercato di far salire l’uomo sull’auto di servizio per accompagnarlo in Commissariato ma quello ha voltato loro le spalle tentando di allontanarsi, costringendoli a fermarlo e a sospingerlo con decisione verso la “pantera”.

La fermezza degli operatori ha fatto da detonatore alla furia dell’energumeno che, davanti ai numerosi avventori tra i quali alcuni bambini, non ha più avuto freni e si è rivolta tanto contro gli agenti quanto verso la vettura: una volta sdraiato sul sedile posteriore, seppure ammanettato, ha sferrato violentissimi calci che hanno provocato lo sfondamento di un finestrino e la deformazione del montante della portiera, rendendo il mezzo inservibile. E’ così stato necessario trasferire il soggetto su un’altra volante ma l’uomo ha replicato le proprie azioni provocando lievi lesioni a un agente e identici danni anche alla seconda auto.

Finalmente l’energumeno, un italiano quarantaseienne residente in città e con numerosi precedenti, è stato portato in ufficio, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per il danneggiamento delle due vetture di servizio, il rifiuto di farsi identificare, l’oltraggio a pubblico ufficiale e il furto degli accendini.