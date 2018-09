Furti con scasso nel Luganese: tra gli otto fermati un 15enne italiano

Otto persone fermate e sotto inchiesta in Canton Ticino per una serie di furti con scasso avvenuti in diverse località del Luganese. Tra loro c’è anche un ragazzino italiano di 15 anni.

I fermi sono stati effettuati dalla Polizia cantonale nei giorni scorsi, nell’ambito di tre diverse operazioni coordinate con il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni.

Le persone fermate sono cinque cittadini svizzeri di età compresa tra i 16 e i 25 anni domiciliati nel Luganese e nel Mendrisiotto, un 22enne cittadino svizzero senza fissa dimora, un 15enne cittadino italiano e di un 21enne cittadino russo richiedente l’asilo.

Sono tutti sospettati di aver commesso nelle ultime settimane una serie di furti con scasso ai danni di esercizi pubblici del Luganese. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri e dalla Magistratura dei minorenni.