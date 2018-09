Galleria Manzoni abbraccia l’arte per la Tre Valli Varesine

«La Tre Valli Varesine deve essere un’opportunità per i commercianti, non un motivo per lamentarsi».

Nasce in questa ottica l’installazione artistica che da oggi, giovedì 27 settembre, abbellirà Galleria Manzoni fino alla gara ciclistica che si svolgerà martedì 9 ottobre. Tante biciclette di cartone fatte dalle mani dell’artista Thierry Dieng, che trasformeranno la Galleria in galleria d’arte.

Mente di questa iniziativa è stata Sara Calzoni, nella doppia veste di Confesercenti ma anche di commerciante di Galleria Manzoni: «L’obiettivo è quello di dare lustro, oltre che alla gara ciclistica, anche ad aree della città che negli ultimi anni sono state dimenticate come la Galleria. Bisogna appoggiare manifestazioni che portano persone a Varese, hanno molti risvolti positivi».

Molto soddisfatto dell’iniziativa anche il patron della “Binda” Renzo Oldani, che non poteva mancare alla presentazione di questa mostra particolare.