Gerenzano, bestemmia e vandalismi non rovinano la magia del palio

Vandalismi e persino una bestemmia scritta sul maxi striscione giallo che il rione Burghett ha affisso prima del passaggio della sfilata per invitando i gerenzanesi a lasciare la propria firme.

E’ l’amaro epilogo del palio organizzato per il primo anno dal comitato organizzatore formato da un team di entusiasti ed intraprendenti gerenzanesi. La manifestazione è stata un successo su tutti i fronti: tanti presenti alla chiamata dei rioni, tante persone in prima linea nei giochi e nei decori e tantissimo pubblico.

“Peccato per questi ultimi episodi – spiegano proprio dal comitato organizzatore – sia per la scritta sia per gli stendardi e le ghirlande danneggiati. Erano tutti decori frutto del lavoro e dell’impegno di tante persone che certo non meritavano questo trattamento”. Al di là di questa caduta di stile di qualche vandalo l’iniziativa è stata un vero successo tanto che si pensa già all’edizione 2019.