Giochi, sport e caccia al tesoro: torna la festa di Giubiano

Fervono a Giubiano i preparativi per la celebrazione della festa parrocchiale e patronale in programma dal 10 al 17 settembre 2018. L’appuntamento settembrino rappresenta da sempre, per la popolazione del rione, un evento molto significativo e attivo. Del resto la festa è sempre un’occasione importante per rinsaldare la coesione sociale di una comunità, per riscoprire consapevolezza e genuinità delle proprie radici popolari, della propria storia e, specialmente, per allacciare validi e solidi legami fra le generazioni.

Quest’anno la festa assume particolare rilievo per due aspetti distinti di particolare rilevanza. Il primo riguarda la celebrazione del 60º anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Pino Gamalero, il secondo aspetto attiene alla raccolta dei fondi necessari per i lavori relativi al completamento delle opere straordinarie di sistemazione del sagrato della chiesa e dei muri di contenimento dello stesso edificio ecclesiale di piazza Biroldi e via Leonardo da Vinci.

In questo contesto si colloca il fitto programma della festa settembrina di Giuliano. Un programma molto articolato che prevede, oltre alla parte religiosa, anche momenti finalizzati all’incontro con la gente del rione, con varie proposte sociali e culturali ricreative, all’insegna della vicinanza e della solidarietà.

L’apertura della settimana prevede per lunedì 10 il consiglio pastorale della comunità, martedì 11 si svolgerà la Santa Messa serale al Sacro Monte, giovedì 13 la serata sportiva con tornei di pallavolo, mentre venerdì ci sarà la tombolata popolare per le famiglie e sabato la caccia al tesoro per le vie cittadine. La festa avrà il suo culmine domenica 16 settembre: al mattino con la Santa messa solenne per il 60º anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Pino. Al pomeriggio sono previsti i Truzzi Volanti, gioia di piccoli grandi, con il loro spettacolo di acrobazie e carambole mozzafiato oltre a tornei di burraco, incanto dei canestri e alla sera la premiazione della caccia al tesoro. Il banco gastronomico e la pesca di beneficenza saranno in funzione dal 13 al 16 settembre.