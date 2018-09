Il giorno del primo sciopero di Air Italy a Olbia. “È una delocalizzazione”

Annunciato nel cuore d’agosto, è arrivato il giorno del primo sciopero di Air Italy: l’astensione dal lavoro è stata dichiarata a Olbia, per protestare contro i trasferimenti di personale all’aeroporto di Milano Malpensa.

(La foto è dal quotidiano Olbia.it, che sta seguendo la giornata di sciopero: qui il loro articolo)

Olbia è la base “storica” di Meridiana, la compagnia dell’Aga Khan che è entrata nell’orbita di Qatar Airways e che da marzo 2018 ha iniziato ad operare sotto il nuovo marchio di Air Italy. Il piano industriale ha invece previsto come nuova base operativa e hub Milano Malpensa. In questo quadro, la compagnia ha previsto il trasferimento di cinquantuno dipendenti da Olbia a Malpensa, il 16% della forza lavoro, secondo l’assessore regionale Carlo Careddu. Una mossa che i sindacati hanno subito denunciato come azione unilaterale e che oggi viene definita «una delocalizzazione».

Lo sciopero – che anticipa una seconda data già ipotizzata dai sindacati – ha durata di quattro ore e avviene in contemporanea con un consiglio comunale che ha visto anche la partecipazione dei consiglieri regionali. Al sit-in davanti alla sede dell’azienda si sono viste anche molte bandiere con i quattro mori: per i sardi il trasferimento ha il sapore di uno «scippo», incide su una Regione con altissima disoccupazione, pur in una zona percepita “in continente” come ricca grazie al turismo. C’è anche una forte preoccupazione che sia solo un primo passo per indebolire ancor di più la base di Olbia: «Questi non sono 51 trasferimenti, sono i primi 51» ha detto Marco Bardini, un rappresentante dei cassaintegrati Meridiana, oggi nel Movimento 5 Stelle.

L’assessore regionale ai trasporti Carlo Careddu ha attaccato duramente e ha detto di aver «chiesto una riunione a Olbia con una delegazione della Qatar Airways per fare il punto della situazione e capire cosa sta succedendo». «Nel frattempo è importante che anche il Mise si riunisca». Altri si sono spinti a ipotizzare uno «sciopero generale in Gallura» a difesa del lavoro in aeroporto.

Va ricordato che nel frattempo Air Italy in questi mesi ha messo a regime la compagnia, con l’attivazione delle rotte internazionali imperniate appunto su Malpensa e con il completamento della prima fase di espansione sulle rotte di feederaggio interne. Il piano industriale prevede 1500 assunzioni a regime, ma in questa fase pesano – soprattutto in Sardegna – la perdita dei posti esistenti e le preoccupazioni per il futuro.

Qui la cronaca completa degli interventi, su Olbia.it