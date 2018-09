I Giovani Dem: “Sdegno e preoccupazione per furto della targa di Perlasca”

I Giovani Democratici di Varese esprimono “profondo sdegno e preoccupazione” per il furto della targa dedicata a Giorgio Perlasca.

“L’Antifascismo e la difesa dei valori democratici e costituzionali sono da sempre pilastri ideali della nostra giovanile, e non possiamo tollerare che accadano gesti tanto vili e irrispettosi della Storia nella nostra città – dice il segretario cittadino GD Michelangelo Moffa -. Spesso si tende a relegare erroneamente l’antifascismo nella dimensione esclusiva del passato, ma azioni come queste dimostrano che i valori sui quali si basa la nostra vita politica e civile vanno continuamente difesi.Giorgio Perlasca è ancora oggi un grandissimo esempio di eroismo e lotta contro gli orrori del regime nazifascita, dimostrò che c’è sempre chi non si piega alla follia distruttrice di quelle ideologie; questo gesto vigliacco aveva l’obiettivo di infangare la sua memoria, ma non ci sono riusciti, perchè oggi siamo qui a ricordare ancora più convintamente una figura dall’altissimo spessore morale che dà ancora fastidio a chi vorrebbe un ritorno di certi orrori, fortunatamente sconfitti anche grazie a persone come Giorgio Perlasca”.