Giovani islamici e cattolici insieme per pulire il mondo con Legambiente

Con l’ultimo week-end di settembre torna “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, gestita in Italia da Legambiente. A Cassano Magnago ad organizzarla è il Circolo Legambiente “Il Presidio” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di S.I.ECO.

Quest’anno si tratta della 26ª edizione e il tema, oltre alla rimozione di rifiuti da aree cittadine e naturali, è l’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi. Proprio in questa ottica all’evento parteciperanno i giovani di Azione Cattolica del decanato di Gallarate insieme ai giovani del Centro Islamico “Il Faro” che hanno in corso una collaborazione nell’ambito del percorso comune “Costruiamo ponti, non muri”. Il ritrovo per dare inizio alle operazioni di pulizia è fissato per domenica 30 settembre alle ore 8.30 presso l’Area Mercato di Via Piave a Cassano Magnago.

Ai cittadini che vorranno partecipare è richiesto solo di presentarsi all’appuntamento con tanta buona volontà. Gli organizzatori forniranno guanti, sacchi, attrezzi e il kit di Puliamo il Mondo comprensivo dell’assicurazione per la giornata.