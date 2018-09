Gli alunni della Manzoni campioni di “caccia allo spreco”

Il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale portano un premio alla scuola Alessandro Manzoni di Casciago. Gli alunni, infatti, si sono aggiudicati il terzo podio della competizione nazionale “Elio e i Cacciamostri” promossa da Enegan e che ha coinvolto 900 classi.

I bambini hanno ricevuto un kit didattico contenente il materiale educativo con lo scopo di sensibilizzarli sui temi ambientali e di risparmio energetico. Il kit includeva la mappa dei mostri dello spreco sotto forma di poster illustrato in carta minerale, un pieghevole con utili consigli per l’insegnante e la cartolina famiglia per ogni bambino (da condividere con i genitori). Gli alunni si sono cimentati in un’ulteriore attività: disegnare un nuovo mostro dello spreco e immaginare come sconfiggerlo, mentre per il contest rivolto alle famiglie i bambini dovevano disegnare sulla cartolina un nuovo eroe della squadra Cacciamostri.

Oltre al risvolto educativo e pedagogico, fondamentale per una buona educazione verso i bambini, la campagna ha avuto anche un fine benefico. Scaricando l’app e giocando al gioco collegato, gli utenti hanno accumulato dei crediti che Enegan ha “trasformato”, in maniera interattiva, in donazioni alla Fondazione Meyer.