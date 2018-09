“Gli ex alunni sono una ricchezza”: festa sotto il segno del Ferraris

Settantacinque anni di storia in città. Per il liceo Ferraris è appena terminato un anno importante e ricco di eventi. La sua storia e il suo ruolo sociale sono stati al centro di molte iniziative.

Il passato rivive in chi, quelle aule, le ha frequentate, ha trascorso anni impegnativi, e oggi osserva da lontano la funzione sempre centrale di formazione delle future generazioni.

Tra gli “ex” è nata così l’idea di restituire un po’ di quanto ricevuto negli anni dell’adolescenza alla scuola che li ha resi uomini. È nata l’associazione “Alumni Liceo Ferraris” che sabato 29 settembre si ritroverà per un momento conviviale. L’occasione per incontrarsi, scambiare opinioni e ricordi di quegli anni, vecchi o recenti, così importanti.

« L’associazione è un sostegno importante per la scuola – commenta il dirigente del Ferraris Giuseppe Carcano – contribuisce in varie forme sia materiali, con donazioni di arredi o materiale informatico, ma anche nell’orientamento presentando ai giovani dell’ultimo biennio professionisti di svariati settori del mondo del lavoro. I ragazzi possono così ascoltare testimonianze concrete e farsi un’idea del proprio cammino».

Sono così tornati, da ex, Mauro Porcini chief designer di PepsiCo, Marta Cartabia, giudice della Corte Costituzionale, Stefano Sassi, amministratore delegato di Valentino. E, ancora, manager, direttori d’impresa, medici e ricercatori : « Tornano in questa scuola anche per sdebitarsi di quanto hanno ricevuto – commenta Carcano – durante gli anni del liceo non ci si rende conto della propria evoluzione. Solo una volta fuori, si mette a fuoco l’attaccamento verso il liceo e si sente la voglia di restituire quanto ricevuto».

ll 29 settembre, presso il Palace Grand Hotel, a partire dalle 19 ci sarà la Alumni Night, una serata dedicata a tutti gli ex alunni del liceo scientifico e ai loro amici. Un momento per stare insieme e condividere passato e presente gustando un buon apericena con ricco buffet e ascoltando buona musica grazie a DJ Ste, DJ Max e DJ Rotaia.

Fino al 27 settembre è aperta la prevendita a 20 euro, risparmiando 5 euro rispetto al biglietto standard rivolgendosi a: info@alumniliceoferraris.it (Valeria: 339 639 8928). Oppure su eventbrite