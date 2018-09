Grande sport con la prima edizione del Triathlon sul Ceresio

(Nella foto: il triatleta Daniel Fontana)

Domenica 16 settembre Porto Ceresio accoglierà la prima edizione dello Sprint vvVincent di Triathlon.

Il Ceresio farà da cornice al percorso che promette di essere tanto spettacolare per la natura, quanto avvincente per i percorsi studiati per gli atleti.

Testimonial di questa prima edizione, Daniel Fontana (nella foto), triatleta argentino naturalizzato italiano dal 2005. Tra le sue partecipazioni più importanti la presenza alle Olimpiadi di Atene nel 2004 e Pechino nel 2008 e la vittoria nel 2014 nell’Ironman di Los Cabos che lo ha fatto diventare il primo italiano a vincere una prova del circuito Ironman.

Sarà lui a fare la prova dei percorsi prima della gara: «Io abito in queste zone, e per allenarsi sono meravigliose – dice Fontana – I migliori ciclisti del mondo vengono qui a prepararsi, spesso incontro anche Nibali. Per quello che riguarda la gara, sarà una prima edizione avvincente. Credo che sarà una gara facile, ottima per quelli che vogliono fare una prima esperienza, mentre per gli altri invece sarà divertente perché veloce, i ritmi saranno molto alti, tra l’altro l’acqua del lago sarà calda e pulita. Il mio consiglio è arrivare in salute e allenati, quindi con una buona preparazione. Non ci sarà vento o salite particolari, il clima è mite. Credo che nel tempo diventerà una tappa fissa del triathlon. È un posto poco conosciuto, ma molto bello anche per fare turismo”.

«La proposta è stata accolta con grande entusiasmo – spiega Alessandro De Bortoli, assessore allo Sport di Porto Ceresio – per noi è un’assoluta novità. Siamo curiosi di vedere che impatto avrà, e vogliamo dare un’ottima immagine del nostro territorio. Viviamo un po’ di preoccupazione, perché vogliamo che tutto vada bene, e per questo abbiamo coinvolto tutta la comunità, tra cui gli alpini, i canottieri e le squadre di ciclisti. L’augurio è che diventi davvero una tappa annuale. Il nostro è un territorio che si sta aprendo sempre più allo sport, infatti il 22 settembre organizzeremo una giornata intera di sport, coinvolgendo una trentina di associazioni, con grande attenzione anche allo sport per disabili, per invogliare i giovani a diventare atleti».

Questa prima edizione del Triathlon Sprint prende il nome da vvVincent, una fondazione che sostiene, insieme ad altri progetti, anche i padri separati, come racconta Maria Pia De Santis: «La Fondazione vvVincent è una Onlus che si occupa di dare sostegno a tutti quegli atleti che, vivendo la condizione di padre separato, affrontano quotidianamente le difficoltà della vita. Offrire alle famiglie uno strumento per superare situazioni di disagio, attraverso la funzione educativa e sociale dello sport, è un nostro chiaro obiettivo. Accanto a questo c’è un altro progetto che portiamo avanti ed è “L’ultimo”, che vuole portare un aiuto a tutte le famiglie con bambini in difficoltà, sia che esse siano legate a tematiche economiche, ma anche a quelle che appartengono a fasce di marginalità sociale, nelle quali sono presenti spesso bambini di età scolare».

La gara

Il meeting point della gara è alle 7.30 al ritrovo del Parcheggio del Molo, in Via Giuseppe Mazzini, dove verranno svolte le consuete attività burocratiche e consegnati i pacchi gara, fino alle 09.15 quando verrà chiusa la zona cambio. L’inizio della gara è previsto per le 10.30.

Le iscrizioni chiuderanno tassativamente domani – martedì 11 settembre – alle ore 23,30 e non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

La tassa d’iscrizione è fissata in: 8 euro Youth B, 15 euro Junior, 25 euro U23, 35 euro Senior/Master, 45 euro Staffette o seguendo il link

https://www.2-race.com/jml/index.php/it/area-personale-it?gid=1

La partecipazione alla gara è riservata agli atleti con tesseramento Agonistico, dalla categoria Youth B in poi, inoltre c’è grande attesa per la partecipazione di molti atleti svizzeri vista la posizione vicina al confine con il territorio elvetico. Gli atleti non tesserati potranno sottoscrivere un tesseramento giornaliero, al costo di € 5.00 per le categorie Youth B e € 20.00 per tutte le altre categorie (da pagare oltre alla quota d’iscrizione). Il singolo staffettista invece dovrà sostenere il costo del tesseramento giornaliero di 10€. Per adempiere all’iscrizione si dovrà scaricare un modulo di “tesseramento giornaliero”, che andrà compilato, firmato e inviato a iscrizioni@forhansteam.it con la copia del certificato medico agonistico valido per il triathlon e rilasciato da un medico italiano, come prevede il regolamento Fitri.

Il percorso

Per quello che riguarda il percorso la frazione di nuoto si snoda intorno ad unica via di 750 mt nelle acque del lago di Lugano. Si passerà poi alle bici con un circuito di 10 Km – in andata e ritorno – sul lungolago, che si presenta leggermente ondulato. Questo circuito sarà da ripetere due volte. L’ultima frazione quella della corsa avrà un primo tratto di 500 mt di collegamento e poi un circuito di 2,3 km sulla ciclabile in andata e ritorno da ripetere due volte.

La gara terminerà intorno alle 13.00 con le premiazioni e pasta party.

Informazioni e iscrizioni:

www.forhansteam.it Fb: @forhansteam mail: info@forhansteam.it