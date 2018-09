Guasto elettrico: turisti bloccati di notte sulla funivia dopo i fuochi d’artificio

(immagine di repertorio)

Rientro con disavventura finale per i molti turisti che sabato sera sono saliti al Sasso del Ferro, a Laveno Mombello, per godersi lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Alla conclusione dei fuochi, prima di mezzanotte, mentre i turisti stavano scendendo la funivia si è fermata per un guasto al sistema di alimentazione elettrico e diverse persone sono rimaste bloccate a metà percorso nelle telecabine biposto, sospese nel vuoto in piena notte. Una situazione preoccupante che ha fatto subito scattare l’allarme e la chiamata ai Vigili del fuoco.

Altre decine di persone sono rimaste ferme in attesa alla sommità del Sasso del Ferro, senza poter scendere.

Sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del fuoco di Varese, i Vigili del fuoco volontari di Laveno e la Protezione civile di Laveno Mombello, pronti ad un intervento di emergenza, ma fortunatamente poco prima della una di notte il guasto si è risolto e gli addetti hanno fatto ripartire la funivia.

Nessuno è rimasto ferito o si è sentito male, e tutto si è concluso con uno spavento per chi si è trovato bloccato nelle cabine, e con un’attesa prolungata per chi è rimasto bloccato in cima al Sasso del Ferro.