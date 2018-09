Handbike e podismo intorno al lago, attenzione alle strade chiuse

Il doppio appuntamento con lo sport previsto per domenica 30 settembre (si disputeranno sia la “3 ruote intorno al lago” di handbike, sia la “10 Km del Lago di Varese” podistica) causerà la chiusura temporanea delle strade che circondano l’intero lago. In particolare, la viabilità sarà interrotta sulla SP1, l’importante provinciale che corre lungo tutto la sponda nord tra Varese e Gavirate.

Il Prefetto di Varese ha emesso una ordinanza che regolerà il traffico e le chiusure lungo tutto l’arco delle manifestazioni sportive. Nel documento si legge:

«… la sospensione temporanea in ciascun punto del percorso potrà avere luogo a partire da 15 minuti prima del transito degli atleti in gara e fino a un massimo di 5 minuti calcolati a partire dal transito del segnale di “fine corsa”».

Durante il periodo di sospensione sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo esterno alla gara in entrambi i sensi di marcia (quindi è chiusa l’intera sede stradale). È inoltre vietato immettersi nel percorso e – questo vale anche per i pedoni – attraversare la strada.

PERCORSO E STRADE

Le strade interessate dalle gare sono la già citata SP1, la SP36, la SP18 e la SP50.

I comuni attraversati sono invece quelli di Varese, Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo, Cazzago Brabbia, Biandronno, Bardello e Gavirate.

I DISAGI

I disagi maggiori per la circolazione colpiranno la zona della Schiranna dove si trovano anche le aree dedicate a segreteria, parcheggi, docce e altro. Quel tratto di strada sarà interessato a lungo per via della gara podistica visto che molti concorrenti (al via saranno un migliaio) ci metteranno tanto tempo per completare il percorso. La strada sarà chiusa dalle 8,30 – come in altri tratti – ma riaprirà solo verso mezzogiorno (o poco prima).

Le altre strade invece saranno percorse solo dalla gara di handbike: la chiusura avverrà intorno alle 8,30 o nei minuti immediatamente successivi, ma dopo le 10 dovrebbe essere tutto riaperto.

LE GARE

La “3 ruote intorno al lago” è una delle massime gare italiane di handbike, le speciali biciclette usate da atleti paralimpici. La gara scatterà alle 9 dalla Schiranna e sarà disputata lungo l’intero perimetro del lago di Varese per un totale di 24,3 chilometri. Il via sarà dato alle ore 9, arrivo previsto tra le 9.35 (i primi) e le 10. L’organizzazione è affidata alla PolHa Varese, club di punta per lo sport disabile locale e non solo.

La “10 Km del lago di Varese” è aperta ai podisti e fa parte del circuito provinciale del “Piede d’Oro”. Gli atleti occuperanno la SP1 per circa 4 Km a partire dalla Schiranna mentre il resto del percorso è disegnato sulla pista ciclopedonale. Il via alle 9,25, ultimi arrivi intorno alle 12. L’organizzazione è coordinata dal GAM Whirlpool.