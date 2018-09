Inaugurato a 140 metri d’altezza il ponte tibetano più alto d’Europa

Quello che è stato inaugurato nella val Tartano, all’imbocco della Valtellina, tra Morbegno e Sondrio, è il ponte tibetano più alto d’Europa e si chiama “Ponte nel cielo”.

Un’opera leggera e maestosa a 140 metri d’altezza che collega i due versanti della valle. È stato inaugurato e aperto al pubblico domenica 23 settembre dopo un lungo cantiere.

A costruirlo è stato il Consorzio Püstarèsc. Il Ponte è lungo 234 metri, ha una pavimentazione realizzata con 700 assi in legno di larice della Val Tartano, e offre una vista panoramica a 360 gradi aperta fino alle imponenti vette e ai ghiacciai delle Alpi Retiche, alla vallata del Tartano, alla diga di Colombera, al fiabesco maggengo Frasnino e al fondovalle valtellinese che culmina nel lago di Como per tramonti indimenticabili.

Il ponte è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30 (al sabato fino al tramonto). Per percorrerlo è necessario pagare un biglietto di 5 euro che vale per tutta la giornata e per più passaggi (è gratuito per bambini e ragazzi fino alle medie). La biglietteria si trova in via Costa, a Campo Tartano: da qui lungo un sentiero di circa 10 minuti si accede al Ponte Tibetano.

I punti di partenza (o arrivo) sono il Campo Tartano, quota 1.034,88 metri, e Frasnino, quota di 1038,77 metri, tappa intermedia verso gli alpeggi più alti.

