Inquinamento e mobilità, Cattaneo: “No a limitazioni alla circolazione, sì agli incentivi”

“L’obiettivo di Regione Lombardia è di combattere l’inquinamento e non di impedire la mobilità dei cittadini. I provvedimenti regionali non devono disincentivare gli spostamenti, ma cercare di renderli più sostenibili ed ecologici. Il piano per l’aggiornamento della qualità dell’aria (PRIA) che è stato approvato nella precedente legislatura e che abbiamo aggiornato a luglio attraverso una delibera di giunta va in questa direzione” lo ha detto l’Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo nell’Aula del Consiglio regionale che ha approvato una mozione che invita la Giunta a introdurre nel più breve tempo possibile tecnologie per controllare le emissioni reali dei veicoli in circolazione. “Dobbiamo continuare a creare un’alleanza virtuosa con i cittadini attraverso un sistema di incentivi – prosegue Cattaneo -, ma dobbiamo anche essere seri nelle nostre politiche per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo”

IMPATTO SULLA SALUTE E SANZIONI – Cattaneo ha ricordato, da una parte i dati diffusi dall’organizzazione mondiale della sanità sulle morti premature in Italia per cause legate e dall’altra le sanzioni che saranno comminate se entro il 2020 non ci saranno miglioramenti sostanziali sulla qualità dell’aria.

“Il tema ambientale è quanto mai di grande attualità: le economie che saranno in grado di affrontare questa nuova sfida sono quelle che riusciranno ad andare verso un sistema sostenibile di rispetto dell’ambiente”.

CONTENUTO DELLA MOZIONE – La mozione impegna la Giunta a sviluppare tempestivamente, nell’ambito dell’attuazione dell’aggiornamento del PRIA, la possibilità di introdurre modalità idonee di scala regionale ad individuare i veicoli a bassa percorrenza a cui applicare le esclusioni dalle limitazioni della circolazione e costituire entro 30 giorni un Tavolo di lavoro coordinato dalla Direzione Generale competente e composto dalle altre Direzioni Generali interessate, da ARPA, dagli Enti del Sistema al fine di predisporre proposte operative finalizzate all’individuazione delle modalità di controllo e dei reali valori di percorrenza.

Nella mozione inoltre è stata introdotta la richiesta al Governo di risorse adeguate e integrative a quelle che prevederà la Regione Lombardia nella prossima sessione di bilancio regionale, nonché ulteriori misure idonee per favorire la rottamazione e sostituzione di veicoli sottoposti a limitazione di circolazione e favorire la diffusione di veicoli elettrici, ibridi, o comunque a più ridotto impatto ambientale, anche attraverso misure che permettano di prolungare la vita dei veicoli esistenti. Inoltre, è stata ribadito l’invito all’aumento di offerta di trasporto pubblico locale.

“Ho richiesto proposte di modifiche che sono state approvate dall’aula che ribadiscono i contenuti del Pria, sollecitando l’uso tecnologie che effettuino il monitoraggio non teorico ma reale per calcolare le emissioni” ha sottolineato Cattaneo.

RICHIESTE AL GOVERNO – “Per mettere in campo un sistema di incentivi realmente significativi abbiamo bisogno di 100 milioni di euro all’anno che ovviamente non reperibili dal solo bilancio regionale. Rinnovo la mia richiesta al governo di maggiori risorse anche grazie all’azione di sollecitazione che arriva oggi anche dall’intero Consiglio regionale con un’alleanza trasversale” ha concluso Cattaneo