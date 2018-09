“Interpretando suoni e luoghi” vi invita all’Antica Rimessa dei tram

Ultimo concerto di settembre per “Interpretando suoni e luoghi 10° anno”, iniziativa promossa dalla Comunità Montana del Piambello e Comunità Montana Valli del Verbano.

Domenica 30 settembre alle ore 16.30 nel comune di Lavena Ponte Tresa la rassegna, che vede la direzione artistica e organizzativa di Chiara Nicora e Silvia Sartorio, offrirà un bel concerto all’Antica Rimessa dei Tram, in viale Ungheria.

Nell’intento di unire le diverse arti, accanto ai dipinti del pittore Luigi Bello, che inaugura la sua mostra nella stessa giornata, si esibirà il Quartetto Fancelli, formato da Massimo Santostefano al bandoneon Daniela Rossi al violino, Francesco Cicconi al contrabbasso e Alessandro Roselletti pianoforte. In programma musiche di Piazzolla, Galliano ed altri

Il Quartetto nasce dall’affinità artistica di un gruppo di musicisti, spinti dal desiderio di valorizzare l’opera di Luciano Fancelli (1928-1953) e dal tentativo di visitare e rivisitare in chiave moderna stili e linguaggi musicali differenti. Luciano Fancelli, raffinato fisarmonicista e soprattutto fine musicista, è stato tra i primi a traghettare la fisarmonica da strumento popolare a mezzo per esprimere tutta la complessità di una musica ben strutturata, evoluta, colta e allo stesso tempo accessibile a tutti. Il quartetto si è affermato a livello internazionale con il cd Despues de tango, riconosciuto unanimemente come punto di riferimento nell’ambito del “tango nuevo”. La grande passione per la ricerca musicale unita ad una curiosità sconfinata ha fatto sì che molti importanti compositori contemporanei (Porro, Tagliamacco, Pivotto, Marcelli) scrivessero per il Quartetto Fancelli.

Il quartetto si è esibito in tutta Europa, ottenendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica. Attualmente si sta dedicando al suo nuovo lavoro discografico di imminente uscita. Il Quartetto ha registrato diverse colonne sonore per varie fiction italiane; su tutte ricordiamo Che Dio ci aiuti e Don Matteo, entrambe per Rai Uno.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni: suonieluoghi@gmail.com info cell. 335 7316031