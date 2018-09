Interruzione della gravidanza farmacologica: si studia il ricovero in day hospital

Dove effettuare l’interruzione della gravidanza attraverso l’assunzione di farmaci.

È il tema al centro di un tavolo tecnico istituito dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: «In tema di gestione delle IVG farmacologiche, seguendo le indicazioni di AIFA, Regione Lombardia ha stabilito che la somministrazione dei farmaci specifici e le fasi di monitoraggio avvengano in un’area intraospedaliera, mentre altre regioni hanno adottato il day hospital. Approfondiremo attraverso un tavolo tecnico il funzionamento e l’esito dei modelli adottati dalle altre regioni al fine di valutare l’adozione dell’IGV farmacologica in day hospital».

In regione Lombardia, l’interruzione della gravidanza farmacologica prevede un ricovero di tre giorni: « Alla luce del fatto che già molte donne decidono di firmare dimissioni anticipate e a fronte della scelta delle altre Regioni di effettuare IGV farmacologica in day hospital, ho dato mandato alla Direzione generale Welfare di istituire, nell’ambito del Comitato percorso nascita, un tavolo tecnico composto da esperti ginecologi e ostetrici per approfondire il funzionamento e l’esito dei modelli adottati dalle altre regioni, e per verificare lo stato di salute di chi decide di adottare le dimissioni anticipate. Dopo questi approfondimenti valuteremo la possibilità di adottare la IGV farmacologica in Day hospital».