“Junior Yes We Sport”, a Gallarate nasce il doposcuola sportivo a 1 euro al giorno

6 palestre, 3 giorni alla settimana,una dozzina di discipline sportive e il tutto con un contributo di 1 euro al giorno. È questo il nuovo doposcuola sportivo che prenderà avvio a Gallarate grazie al progetto “Junior Yes We Sport”, dedicato all’avvio sportivo dei ragazzi di elementari e medie.

«Il concetto di fondo del progetto è stato quello di unire realtà sportive e sociali della città e il mondo della scuola per proporre tante discipline sportive da scoprire», spiega Roberto Bulegato, ideatore e promotore del progetto. Uno sport vissuto nel vero senso del termine «senza agonismo, ma intendendolo come elemento di un percorso di crescita personale». Tra l’altro «il progetto rimarrà aperto a tutte le realtà sportive della città, in modo che i ragazzi possano scegliere il loro sport preferito e magari scoprire che il telefono e il divano non sono così belli».

Le attività saranno organizzate in 6 palestre della città: oratorio di Arnate, Madonna in Campagna, Cancello, Moriggia, Ponti e Ponti Piccola. Ogni ragazzo potrà scegliere così sia le palestre sia i giorni in cui vorrà fare le attività, che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Saranno 220 i posti disponibili ogni giorno per gli studenti di Gallarate, ma residenti anche fuori città. Il progetto punta molto anche sugli aspetti di integrazione dei più piccoli dal momento che il Comune ha infatti a disposizione 20 gratuità: 10 per ragazzi extracomunitari e 10 per le famiglie più in difficoltà.

“Junior Yes We Sport” si è sviluppato grazie al finanziamento da 55.000 euro di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e ha potuto contare sul supporto di diverse associazioni e scuole (prima tra tutte la Gerolamo Cardano). L’iniziativa punta a diventare un modello anche per altre città ha il pieno appoggio del Comune dal momento che «abbiamo messo a disposizione tutte le nostre palestre gratuitamente», precisa il sindaco Andrea Cassani.

Tutte le informazioni sono comunque già disponibili sul sito www.yeswesports.it, al numero 3464928494, scrivendo a juniorgallarate@yeswesports.it oppure all’Open Day che sarà organizzato nel pomeriggio del 15 settembre all’Istituto Falcone.