La Fiera, le sagre e tanta musica per un weekend che sa quasi d’autunno

Il secondo fine settimana di settembre anticipa già le atmosfere autunnali ma il tempo dovrebbe tenere e non mancano tante occasioni ed eventi per trascorrere belle giornate all’aria aperta.

Meteo: il venerdì nuvoloso non deve ingannare, le previsioni infatti annunciano un weekend di sole e abbastanza caldo > Le previsioni del Centro meteo del Campo dei Fiori

EVENTI

Varese – Sabato 8 settembre si inaugura alla Schiranna la 41esima edizione della Fiera di Varese: fino al 16 settembre 170 espositori, ristorazione per tutti i gusti e tanti appuntamenti > Il programma

Varese – Fino a domenica 9 settembre, si svolge Varese Archeofilm, il festival internazionale con il meglio del cinema di archeologia, arte, ambiente, etnologia > Tutto il programma

Varese – Domenica 9 settembre Villa Mylius ospita Civifesta: l’associazione Varese 2.0 si mette a disposizione per spiegare, ascoltare ma anche conoscere le bellezze spesso sottovalutate della città > Leggi i dettagli

Busto Arsizio – Sabato 8 e domenica 9 settembre a MalpensaFiere, tornano Expo Elettronica e Milano Comics & Games. L’evento electronic consumer più longevo d’Italia e la fiera del fumetto, del gioco e multimedia sono un connubio da non perdere per un week end di fine estate ricco di sorprese > Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 8 settembre dalle 9 alle 14 torna il Mercato della Terra del Piambello, con le sue bancarelle di prodotti a km zero, i laboratori e la buona cucina della Proloco > Leggi

FIERE E SAGRE

Varese – Prosegue con tante iniziative il Palio delle Sei contrade di Masnago, che si concluderà domenica 9 settembre con una giornata ricca di eventi > Il programma

Varese – Fino a domenica 9 settembre prosegue Casbeno in festa con un ricco programma di incontri, tornei e appuntamenti gastronomici > I dettagli

Angera – Prosegue nel weekend il Settembre angerese. Tra gli appuntamenti di questo fine settimana: una serata “Mundial”, il raduno Ferrari e il laboratorio per bambini “Piccola tribù che balla” > Leggi il programma

Casciago – A Morosolo c’è la festa del paese. Venerdì 7 la risottata intorno alla chiesa, sabato e domenica cene serali e musica, torneo di pallavolo e momenti di preghiera > Il programma

Clivio – Da Venerdì 7 a domenica 9 settembre, al Campo sportivo di Clivio prima edizione della Festa dgli Alpini di Clivio e Viggiù > Il programma

Cunardo – Da 17 anni è uno degli appuntamenti più attesi di inizio autunno: da venerdì 7 a domenica 9 settembre torna la Festa del Fungo con i suoi prelibati piatti a base di funghi porcini freschi accompagnati da buon vino, dolci e altre specialità > Tutto il programma

Galliate Lombardo – Domenica 9 settembre la Pro Loco Galliate Lombardo organizza la prima edizione dei “Cortili in festa” > Leggi i dettagli

Gavirate – Da Venerdì a domenica 9 settembre sul lungolago di Gavirate si svolge “La Croce Rossa in festa” con tante iniziative legate alla salute ma anche musica e animazione > Il programma

Malnate – A Gurone prosegue Gurone in festa 2018: anche in questo weekend tantissimi eventi per grandi e bambini > Leggi il programma

Malnate > La 71esima edizione della Sagra Settembrina di Malnate prosegue fino a domenica 9 settembre. Tutti i giorni pesca, banco vendita, banco libri, giochi e tanti eventi > Tutto il programma

Monvalle – Sabato 8 e domenica 9 settembre svolgerà la ventottesima edizione della Fiera dell’agricoltura, manifestazione organizzata dalla Pro Loco > Leggi

Morazzone – Dal 7 al 9 settembre musica, specialità gastronomiche e ottima birra per l’edizione 2018 del Birrazzone, festa di fine estate organizzata dalla Pro loco > Leggi il programma

Porto Ceresio – Sabato 8 settembre si celebra la festa del SS Nome di Maria, che illumina il lago con il suggestivo corteo delle barche illuminate e i fuochi d’artificio > Tutto il programma

Travedona Monate – Dal 7 al 9 settembre, all’Oratorio San Giovanni Bosco, arriva la terza edizione di Pick&Rock&Roll 2018, il torneo 3vs3 di Basket più divertente della provincia. Tre giorni di sport, divertimento e musica – Il programma

MUSICA

Busto Arsizio – Sabato 8 settembre il centro cittadino accoglierà la settima edizione dello Street Art & Music Festival, la manifestazione che porta numerose band per le vie del centro > Il programma

Cassano Magnago – E’ il fine settimana del Summerfield Music Festival, un grande evento musicale per finire l’estate a ritmo di musica che vedrà protagonisti Tedua, Noyz Narcos, Pukreas,Persiana e tanti altri > Leggi il programma

Gazzada Schianno – Sabato 8 settembre arriva la Curiera della Musica, un palco musicale viaggiante con Giovani di Valore che sarà in giornata anche a Daverio e Carnago con workshop, laboratori multimediali, live e stand gastronomici > Tutto il programma

Vedano Olona – Venerdì 7 e domenica 8 settembre si fa festa all’ombra del Gundam, al Parco Fara Forni, per l’edizione 2018 di Maccastoria con tanta musica,birra e gastronomia e giocchi per i bambini > Il programma

INCONTRI

Varese – Domenica 9 settembre, presso I Giardini del Lago, in via Vigevano 50 a Varese, dalle 11 alle 14.30 è in programma un incontro sulla cura della pelle dopo le vacanze e brunch musicale con il cosmetologo François Xavier Courbès, che spiegherà come reidratare la propria pelle dopo le vacanze e l’esposizione al sole estivo. A seguire, la musica di Lorenzo Bertocchini > Leggi i dettagli

Vergiate – Incontri deliziosi a “Il gelato di Marina, dove sabato 8 e domenica 9 settembre è in programma una super promozione > Leggi

BAMBINI

Varese – Domenica 9 settembre alle ore 15 al Museo Baroffio nuovo appuntamento con i laboratori di “Faccia a faccia con l’arte”, per bambini dai 5 agli 11 anni. Il laboratorio si intitola “Piccole monete, grandi vie” > Leggi

Azzate – Dopo il rinvio di luglio, lo spettacolo di burattini con la Compagnia Roggero verrà fatto domenica 9 settembre a Villa Mazzocchi > I dettagli

Cislago – La festa patronale propone per domenica 9 settembre alle 17.45 “Lallo show”, uno spettacolo comico di teatro, mimo, giocoleria, equilibrismo e interazione col pubblico > Leggi il programma

SPORT

Daverio – Domenica 9 settembre è in programma la Camminata dell’Arcobaleno, la tradizionale camminata daveriese che quest’anno si arricchisce con una formula “a colori” > Leggi

Laveno Mombello – L’ex crossdromo di Laveno Mombello ospita domenica 9 settembre il Gran Prix Valli Varesine di mountain bike con la disputa dell’ottava e ultima prova stagionale. Lo start alle 9,30 > I dettagli

Legnano – Il centro di Legnano torna a trasformarsi in palestra a cielo aperto con la “Domenica dello sport” in programma il 9 settembre, dalle 10 alle 18. Alla sesta edizione dell’iniziativa hanno aderito 48 società sportive > Il programma della giornata

FUORI PROVINCIA

Chiuro (So) – Dal 7 al 16 settembre la Pro Loco di Chiuro presenta la 35ª edizione de “Il Grappolo d’Oro di Chiuro”, qualificato appuntamento con i migliori vini della Valtellina. Frammenti di storia, incontri col gusto, momenti di cultura, spettacolo, musica e canto corale fanno da sfondo al vero re della festa: il grande vino valtellinese! > Leggi il programma