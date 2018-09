La Grande guerra rivive a villa Bellini con la rappresentazione di “Quelli del ’63”

Con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese e del Comune di Somma Lombardo l’Associazione “Quelli del ’63”, in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale, ha allestito l’evento “La Grande Guerra – Atto 2°“, naturale continuazione del precedente evento del 2015 “La grande Guerra … una storia”.

Il nuovo evento illustrerà gli eventi storici della vita comune accaduti immediatamente al termine della 1a Guerra mondiale spaziando tra le realtà del dopoguerra e le problematiche incontrate dalla popolazione.

Il fine dell’evento è quello di ricordare a grandi e piccini quella che è stata la storia della nazione, le vicissitudini e le problematiche vissute dalla popolazione italiana in quegli anni.

L’evento consiste in una visita guidata da uno o più “Ciceroni” che accompagneranno gruppi di 15 persone per volta attraverso il giardino e le varie sale di Villa Bellini, dove verranno riprodotte scene di vita tipiche dell’immediato dopoguerra e degli anni 20 e 30 del 900, con l’ausilio di “attori” (rigorosamente non professionisti) dell’Associazione “Quelli del ’63” e sceneggiature auto-costruite.

L’appuntamento sarà sabato 22 settembre con orario 14-20 e domenica 23 settembre dalle 10 alle 19 a villa Bellini (villa d’epoca con parco) di Corso Europa 4 a Somma Lombardo.

Più nel dettaglio l’associazione spiega come sarà inscenata la rappresentazione:

“Dopo la formazione dei gruppi di visitatori all’ingresso della Villa di Corso Europa i visitatori, accompagnato da un Cicerone, attraverseranno il parco dove troveranno le riproduzioni di alcune delle scene del precedente evento “La Grande Guerra … una storia” che li faranno reimmergere nell’atmosfera vissuta tre anni fa e li accompagneranno fino a raggiungere l’ingresso della villa.

All’ingresso della villa e nelle prime sale saranno rappresentate scene quali: la notizia della fine della guerra, l’armistizio, il ritorno dei soldati a casa e le devastazioni delle città e dei paesi che si erano trovati sul fronte primario delle operazioni belliche.

Nelle sale successive i visitatori, sempre accompagnati da un Cicerone che illustrerà di volta in volta tutte le scene, vedranno rappresentate: il dramma delle turbe psicologiche che colpirono alcuni dei nostri soldati (i cosiddetti “scemi di guerra”), il fenomeno dell’emigrazione, gli anni 20 e 30 (futurismo e liberty), per poi terminare il viaggio con la scena retrospettiva della sorella di Piero (il protagonista dell’evento del 2015) e del nonno che ricordano il loro caro caduto in guerra e parlano del loro futuro.

Siamo molto orgogliosi di tutte le rappresentazioni che abbiamo creato in questi anni, perché la costruzione delle scenografie, la realizzazione del vestiario, lo studio e l’approfondimento del copione, le ricerche del percorso storico, l’audio, le luci, … , etc. sono interamente analizzati, approfonditi, progettati e realizzati da tutti i membri dell’Associazione “Quelli del ’63” che si autofinanzia e si fa carico di tutte le necessarie ricerche storiche. Siamo tutte persone comuni che durante il giorno lavorano e la sera si riuniscono spinte dagli stessi ideali di amicizia e collaborazione e con tanta voglia di fare.

Da quando la nostra Associazione ha iniziato la propria attività, ha potuto contare sull’aiuto di più di 300 comparse nella realizzazione dei propri eventi e ogni anno, grazie all’entusiasmo di che ne fa parte, nuove persone si uniscono all’Associazione per ravvivare le fila e dare nuova linfa al gruppo.

Secondo il nostro modesto parere, si può fare cultura divertendo grandi e piccini anche con temi come questo, ed i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni, con le migliaia di visitatori che hanno riempito le stanze di Villa Bellini in quel di Somma Lombardo in occasione di tutti i nostri eventi, ne sono la miglior riprova e sono per noi lo stimolo ad andare avanti in questa avventura e migliorare ogni volta il livello e la qualità di ciò che portiamo in scena.

Siamo convinti che anche questo evento avrà un forte impatto sul nostro territorio, come già accaduto in occasione di altre rievocazioni da noi realizzate negli anni passati, come ad esempio con “La Grande Guerra … una storia” anno 2015, “Impressionismo … Luce e Colore” anno 2014, “Summa Imperialis” anno 2013, “Storia di un Genio … Leonardo” anno 2012, o “Camminando nel Tricolore” anno 2011, attirando un pubblico numeroso e proveniente da diverse province e regioni, essendo noi vicini anche alla regione Piemonte.

Il pubblico ormai ci segue da anni e conosce il grande impegno e lo studio che mettiamo nella realizzazione dei nostri eventi, il minuzioso lavoro di ricerca di documenti storici, abiti, e tutto ciò che appartiene all’epoca da noi rappresentata e ci premia partecipando sempre numeroso ogni anno”.