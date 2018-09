La musica scende in strada con Street Art&Music Festival

Sabato 8 settembre il centro cittadino accoglierà la settima edizione dello Street Art & Music Festival, organizzato da Nuova Busto Musica e da Melt communication, con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il sostegno del gruppo Ceriani auto.

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 in via Milano, piazza San Giovanni, piazza santa Maria, via san Gregorio e via Cardinal Tosi si alterneranno gruppi musicali di diverso genere (rock, pop, soul, blues, jazz) per un totale di 12 band formate da musicisti professionisti del territorio.

“Una tradizione ormai consolidata che ha sempre molto successo e che ogni anno attrae pubblico giovane e meno giovane – afferma l’assessore al marketing territoriale Paola Magugliani – il festival permetterà di seguire un percorso attraverso i generi musicali accontenterà tutti i gusti. Ringrazio la Nuova Busto Musica anche per la capacità di rinnovare l’evento di anno in anno con proposte innovative e all’avanguardia, di alto livello artistico, e un grazie allo sponsor che permette la realizzazione dell’evento sin dalla prima edizione”.

La manifestazione, insieme al festival interceltico Busto Folk che inizierà il 13 settembre al museo del Tessile, dà il via a una stagione musicale che si preannuncia molto ricca di appuntamenti e che tra ottobre e novembre vedrà anche i concerti di Eventi in Jazz, la storica manifestazione dedicata alla musica jazz che si svolgerà a Busto, Gallarate e Castellanza.

“Da questo fine settimana in poi gli eventi si susseguiranno senza soluzione di continuità –conclude l’assessore – l’obiettivo è quello di rendere la città sempre più viva e partecipata”.

Di seguito il programma dello Street Art & Music Festival 2018:

Mattina dalle 10.00 alle 13.00

P.zza San Giovanni Cris Mantello Wild trio (rockabilly)

Via Milano – bar Campi Jesus on a tortilla (blues)

Via S. Gregorio – bar Kandinsky Davide Sardi jazz trio (jazz standard)

Via Cardinal Tosi – Biancolatte Wudu Men (delta blues)

Via Cardinal Tosi – Amemi MC 2 (pop, soul)

P.zza S. Maria Turno di notte (pop, funk, soul)

Pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30

P.zza San Giovanni Francis folk attitude (folk, bluegrass)

Via Milano – bar Campi Old bollix (irish music)

Via S. Gregorio – bar Kandinsky Red & Noir (pop, jazz)

Via Cardinal Tosi – Biancolatte Charlie & Nick (jazz vibes & guitar)

Via Cardinal Tosi – Amemi Mystes (pop, rock)

P.zza S. Maria Black cat bones (rock, blues)