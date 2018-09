La Openjobmetis vince sui polacchi dello Stelmet Zielona Gora: 75 a 66

Bella vittoria della Openjobmetis nella semifinale di apertura del memorial Ferrari di Brescia: la formazione biancorossa ha infatti battuto i forti polacchi dello Stelmet Zielona Gora (risultato finale 75-66 per la Openjobmetis), al termine di una gara piuttosto equilibrata in cui Varese ha però condotto per quasi tutti i 40 minuti.

Tra le note positive, come spesso capita, il gioco di squadra: anche questa volta, la squadra di Caja ha trovato via via diversi giocatori in grado di colpire in attacco. Il miglior marcatore è stato di nuovo Tyler Cain, che ha chiuso con 16 punti; doppia cifra anche per il rientrante Abramovic (che ha fatto anche 6 assist) e per Tambone, uno dei migliori di questo pre campionato. Meno incisivo in attacco Moore, autore di un solo punto.

Grazie a questo successo, la Openjobmetis si qualifica per la finale del quadrangolare bresciano, che disputerà sabato sera contro la vincente del match tra i padroni di casa e Pesaro. In caso di vittoria della Germani, si proporrebbe un antipasto della prima giornata di campionato, in programma a Masnago il prossimo 7 ottobre.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-STELMET ZIELONA GORA: 75-66

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Archie 5, Avramovic 11, Gatto, Iannuzzi 2, Natali 5, Bertone 9, Scrubb 8, Verri, Tambone 10, Cain 16, Ferrero 8, Moore 1. Coach: Attilio Caja.

Stelmet Zielona Gora: Starks 5, Traczyk, Šakić 9, Planinić 8, Matczak 3, DeVoe 2, Mokros, Savović 15, Sokołowski 17, Hrycaniuk, Zamojski 2, Koszarek 5. Coach: Igor Jovovic.

Parziali: 21-19; 16-17; 16-16; 22-14. Progressivi: 21-19; 37-36; 53-52; 75-66.

Note – T3: 7/26 Varese, 6/24 Zielona Gora; T2: 21/34 Varese, 18/33 Zielona Gora; TL: 12/22 Varese, 12/16 Zielona Gora. Rimbalzi: 32 Varese (Scrubb e Cain 5), 39 Zielona Gora (Planinić 7). Assist: 32 Varese (Avramovic 6), 16 Zielona Gora (Starks 5).