La Openjobmetis si presenta ai suoi tifosi nel test con Legnano

Nelle ultime due stagioni, la Pallacanestro Varese e gli Knights Legnano si sono trovati di fronte al PalaBorsani in occasione della BCC Cup, e in entrambi i casi la Openjobmetis ha utilizzato la vittoria nell’amichevole – di febbraio – per rilanciarsi anche in campionato.

Ora le due biancorosse, massime espressioni cestistiche del nostro territorio, si ritrovano per un test a Masnago, nel quale entrambe vogliono prendere la rincorsa in vista delle prime partite ufficiali. Varese esordirà domenica 7 (con Brescia) all’Enerxenia Arena, la Axpo comincerà nello stesso giorno da Treviglio il cammino in A2.

Quella di mercoledì 26 (palla a due alle 20,30) sarà dunque un’amichevole importante: da qui al campionato ci sono solo una decina di giorni, tempo utile a “limare” qualche situazione ma non certo a cambiare radicalmente quello che si è fatto fino a ora. Inutile dire che la Openjobmetis non può permettersi di perdere il confronto, pur amichevole: si gioca sul parquet amico, davanti a un pubblico che dovrebbe essere piuttosto folto (ingresso gratis per i 2.700 abbonati, biglietti per gli altri), con la possibilità in extremis di sottoscrivere la tessera annuale (vedi link in fondo all’articolo).

Fino a qui i biancorossi hanno effettuato un buon cammino, con sette vittorie in dieci gare, anche se al netto di diversi confronti con squadre della seconda serie quale è, appunto, Legnano. Il popolo biancorosso è ansioso di “toccare con mano” soprattutto i nuovi giocatori, visto che i confermati sono ben noti e hanno dato risposte positive in questo scorcio settembrino. La regia di Moore, le qualità di Archie, la tenuta di Iannuzzi sono probabilmente gli aspetti che i tifosi metteranno sotto la lente di ingrandimento nella serata del mercoledì.

La squadra svolgerà un programma di avvicinamento al match simile a quello di una normale partita infrasettimanale di Coppa (allenamento martedì, poi rifinitura al tiro e riunione tattica al mattino) anche per abituarsi al doppio impegno.

Caja avrà a disposizione la rosa al completo, e a referto andrà anche Christian Gatto, guardia-ala del ’96 di Gallarate in predicato di essere tesserato come ultimo componente della prima squadra (al posto di Bertoglio, fermato da problemi di salute).

Momento amarcord infine per Giancarlo Sacco (nella foto), tecnico della Axpo Legnano che nel 1990 condusse la Ranger Varese fino alla finale scudetto, persa 3-1 contro Pesaro, città di origine del coach. Una serie indirizzata dal crack al ginocchio di Sacchetti, una stagione forse segnata dall’addio a Wes Matthews, il problematico fenomeno che regalò al pubblico di Masnago cose mai viste prima, ma venne fermato dal giudice sportivo e dal suo carattere impossibile.