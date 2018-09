La Openjobmetis stronca Cantù e alza al cielo il Trofeo Lombardia

Era dal 2013 che Varese non si imponeva nel Trofeo Lombardia, antico e tradizionale appuntamento del precampionato che da alcuni anni è stato fatto rinascere grazie all’impegno dell’Aurora Desio. In questa edizione la Openjobmetis non ha avuto rivali: dopo aver travolto sabato una Trento largamente incompleta, la squadra di Caja ha stroncato anche la Red October Cantù nella finale di domenica sera (94-76), conquistando così il trofeo.

Netta l’affermazione dei biancorossi, anche sì sul parquet dei rivali di sempre: Varese ha mantenuto una intensità costante e dato progressivamente alcuni “colpi” al punteggio restando sempre in controllo e in vantaggio nel punteggio. Inoltre Ferrero e compagni hanno messo in mostra un gioco collettivo in netta crescita ma anche una difesa attenta e determinata per mezz’ora di partita, con qualche concessione solo negli ultimi scampoli di gara quando Caja ha allentato il morso (massimo vantaggio sull’86-60) e varato quintetti non proprio canonici.

Come nella migliore tradizione cajana, i meriti per il successo sono da suddividere tra tanti attori: Scrubb è quello con i numeri migliori con una “doppia doppia” fatta di 15 punti e 10 rimbalzi, risultato che ricorda certe partite del suo predecessore Okoye. Doppia cifra anche per i vari Archie, Tambone, Cain (tutti a quota 13) e Moore, autore di un ottimo inizio, autore di 11 punti e premiato come MVP del torneo. Alla Openjobmetis mancava ancora Avramovic, sempre impegnato con la Serbia, mentre Cantù era priva di Udanoh e Gaines e ha palesato una certa difficoltà sotto i tabelloni. A rimbalzo infatti non c’è stata storia: 41 a 26 per Varese, che ha anche chiuso il match con 24 assist all’attivo, segno di come i giocatori di Caja si siano cercati (e trovati) con insistenza.

CAJA: “OTTIMA DIFESA DI SQUADRA”

Caja non si lascia andare a lodi sperticate, ma sorride sornione dopo il successo su Cantù nella finale del “Lombardia”. «Questa sera abiamo avuto una bella presenza e un ottimo atteggiamento. In questo momento siamo più avanti di loro nella preparazione, è un dato di fatto. A noi mancava Avramovic, a Cantù due giocatori e questo dobbiamo tenerlo presente, però sulle nostre cose abbiamo fatto quello che dovevamo. Ottimo il dato degli assist contro le solite 12 palle perse, come buone sono state le scelte di andare dentro l’area per punire certi loro assetti».

Il tecnico non risparmia complimenti “collettivi”: «Varese ha fatto un’altra buona difesa di squadra, con l’intensità calata solo nell’ultimo quarto a risultato acquisito, ma mi piace ricordare che loro per arrivare a 60 punti ci abbiano messo più di mezz’ora. Ora proseguiamo nel nostro momento di preparazione aggiungendo sempre qualcosa di nuovo e coinvolgendo tutti i giocatori».

Il fitto programma amichevole dei biancorossi proseguirà quindi mercoledì con il “Memorial Aldo Di Bella” in palio a Pavia. Avversari di Scrubb e soci saranno i torinesi della Fiat Auxilium guidati dal “santone” USA Larry Brown. Fino a qui il ruolino di marcia di Varese parla di 4 successi e una sconfitta.